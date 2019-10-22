主料：罗氏虾4只，毛豆300克，鸡汤1碗。

调料：蒜蓉、料酒、葱、姜、豉油、胡椒粉、花椒粉各适量。

做法1.将罗氏虾洗净去除虾线、须，用料酒、葱姜、豉油、胡椒花椒粉腌渍入味。2.毛豆入锅，加鸡汤煮至绵糯。3.将腌渍好的罗氏虾直接放入毛豆锅内，一同煮熟。4.装盘时先将大虾捞出，淋入毛豆汤汁，撒上蒜蓉，即可食用。

功效：中医认为，毛豆性平味甘，归脾、大肠经，具有健脾宽中、润燥消水、清热解毒、益气补血等功效，对疳积泻痢、腹胀羸瘦、妊娠中毒、疮痈肿毒、外伤出血等有一定的食疗作用。毛豆中还含有丰富的食物纤维，不仅能改善便秘，还有利于血压和胆固醇的降低。毛豆营养丰富均衡，含有有益的活性成分，经常食用对女性保持苗条身材作用显著。对肥胖、高血脂、动脉粥样硬化、冠心病等疾病有辅助治疗作用。

此道菜肴，毛豆与高蛋白低脂肪的罗氏虾，荤素搭配，营养丰富。毛豆绵糯，大虾鲜嫩，汤汁香浓，口感味美，适合各类人群食用。