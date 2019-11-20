肺癌筛查防治公益行动发布会在京举行

肺癌是位列我国发病率和死亡率第一的恶性肿瘤。据中国国家癌症中心数据统计，我国每年新发肺癌患者约为78万，因肺癌导致死亡的人数约为63万。防控肺癌的公认关键词是“早”——早筛、早诊、早治。

11月16日，由中国抗癌协会科普专业委员会、中国医药教育协会发起的“肺癌筛查防治公益行动”新闻发布会在北京启动。

建立创新肺癌筛查网 提高患者生存率

中国疾病预防控制中心慢病老龄处处长马吉祥在致辞中表示，近年来，随着我国人口老龄化和工业化、城镇化进程的不断加快，加之慢性感染、不健康生活方式等因素的逐渐累积，我国癌症总体发病率和死亡率呈现逐年上升趋势。

“其中老龄化加速让我国的‘癌情’更加严峻。国家不断呼吁大众要养成健康的生活方式，注意定期进行防癌体检。国内外经验表明，发现、干预癌症的早晚，对预后影响重大。”马吉祥强调了癌症早诊早干预的重要意义。

在发布会现场，中国医药教育协会黄正明分析了国家防控癌症的一系列重大举措。中国医药教育协会副会长杨新波具体介绍了公益行动规划以及目标发布。她介绍称，该行动利用移动肺筛车及体检中心等创新型模式，拟建立全国肺癌筛查和早诊早治工作网络，加强各省市县医院之间紧密合作，助力区域间肿瘤防控工作的协同发展，提高居民肺癌防治知识知晓率及癌症筛查参与率，为全国各城市开展肺癌早诊早治项目提供可行性经验。同时，卫生经济学的研究，可为将来开展早诊早治工作相关卫生决策提供科学依据。

移动筛查扩大肺癌早诊可及性

中国抗癌协会肿瘤防治科普专业委员会主任委员支修益“本次启动的公益行动，重点关注贫困和边远地区，让更多基层人群有机会得到胸部CT筛查，一旦发现问题及时干预。”

同时，支修益表示，癌症防控是项综合性工程，如果不大力推进早诊早治、推进科普宣传、研发创新药物和技术、加强规范诊疗等一系列措施，无法实现国家提出的目标。支修益呼吁，希望更多的专家、医生走出诊室、手术室、医院，走进社区、媒体，将更多的科普知识、创新治疗手段告诉大众。“癌症是慢性病，与生活习惯有关，例如戒烟是防控肺癌的科学方式。因此，在筛查的过程中，要结合对大众的健康科普。”支修益建议。

据悉，本次“肺癌筛查防治公益行动”以移动筛查车作为实现场景，主要面向基层社区和缺少专业检测设备或检测人员的医疗资源匮乏地区，针对高危人群开展肿瘤的早筛早诊早治。移动肿瘤筛查车配备了车载低剂量螺旋CT机，配合智能AI读片和5G技术，能传送影像数据到影像云，并在远程快速给出检测报告和初步诊疗意见，形成肺癌防治便捷化模式，可实现快速检测肺癌风险的功能。

创新技术为肺癌早筛早诊提供更多可能

阿斯利康中国中央政府事务企及市场准入执行总监赵东红在发言中表示，作为该项目的合作伙伴之一，阿斯利康积极携手来自政、产、学、研、医等跨界力量，共同推动肺癌诊疗一体化中心建设。

中国人寿保险上海分公司健康事业部总经理施敏盈谈到，人们都知道肺癌危害大，但由于经济承受力低或大众对早筛的认知不够，导致很多人不愿意主动早筛。希望能通过这个公益项目，提高大众针对肺癌的早筛、早诊、早治意识。

爱康集团副总裁周晓江认为，健康体检扮演着“健康守门人”的角色。 “爱康从很早开始就部署早期癌症筛查，并且不断引入创新科技赋能健康管理，提升影像医师水平以及人工智能辅助。”

诺辉健康首席科学家陈一友表示，在加强肺癌早筛早诊的任务目标下，如何引入更精准的筛查手段，建立更完善的筛查路径与模式值得探讨。

在移动筛查车上，配备了AI读片功能，对CT片进行现场判读，辅助医生做出判断。据点内生物创始人葛亮介绍，通过人工智能辅助阅片手段，可以辅助医生提升筛查的效率和检出率。