办公区新装修后女子皮肤瘙痒长红疹
杨蔚然
35岁的王女士是某单位办公室工作人员，前不久，单位办公区域进行粉刷装修，办公室内弥漫着浓浓的油漆味。一周后，王女士出现皮肤瘙痒，躯干、四肢冒出大片状密密麻麻的红疹，她购买了抗过敏药物，服用后症状有所缓解，随后又复发，她来到湖南省职业病防治院就诊。
医生详细询问了王女士的过敏史，以及饮食、用药情况，得知她以往并没有过敏情况，但目前诊断为过敏性皮炎，是一种由于皮肤接触非刺激浓度的化合物，激发炎症反应的皮肤病。特点是初次接触致敏物并不引起皮肤反应，经过一定潜伏期后，再接触该致敏物可诱发炎症反应。
王女士回忆，自己的衣食住行较平时没有变化，唯一就是办公室近日在搞装修，而且一到办公环境皮炎加重，脱离后就减轻。因此医生高度怀疑是装修中的挥发物导致过敏，油漆、胶水中含有大量挥发性物质，如TDI(甲苯二异氰酸酯)，就可诱发皮疹。
湖南省职业病防治院中毒科主任医师赖燕表示，一旦怀疑有致敏物，应尽快脱离，并且去正规医院的专科就诊。同时，尽量查找致敏原，比如斑贴试验等，排除其他食物、衣物、护肤品、药物等过敏原，避免继续受到刺激。此外，机体免疫力下降也是导致过敏的重要因素，应注意释放自身压力，均衡饮食，适当锻炼提高免疫力。
赖燕提醒，装修污染不仅可导致皮肤过敏，严重的还可致哮喘等其他反应。装修用料中含有苯、甲苯、二甲苯、甲醛等其他化学物质，对人体呼吸系统、血液系统造成健康影响。因此建议选用环保材料，经充分通风干燥、环保检测达标后再入住。
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