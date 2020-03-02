红疹、皴裂、脱皮 疫情期间频繁洗手你的皮肤受伤了吗？

自疫情爆发以来，“勤洗手”已经成为了最有效的防感染方法之一，很多市民每天按照七步洗手法认真洗手多次，结果却发现，手背上逐渐冒出来不少小红疹子，先是微痛，再是痒得不行，就像皴了似的，但手指手心却没事。还有市民表示，原来就有手指肚脱皮的毛病，但现在的情况愈发严重，甚至可以明显感到裂口疼痛。

为什么勤洗手后反而会出现这种情况？北京和睦家医院皮肤科主任袁姗介绍，出现这种情况，多数是频繁洗手后造成的皮脂膜破坏诱发的慢性刺激性皮炎，也有极少部分人是对某洗手液过敏引发的过敏性接触性皮炎。

袁姗说，由于有可能有接触病毒细菌等微生物，造成自身或他人感染风险增加，因此，为了预防传染病，疫情期间反复强调手卫生和环境消毒。手卫生要求，外出回家以后或者工作中和他人接触、上厕所前后、吃饭前、触摸自己眼鼻口前、以及特殊工种等，强烈建议按照洗手七步法认真洗手。

然而频繁洗手时，由于洗涤剂的刺激，皮肤的防护屏障会遭到一定程度的破坏，进而伤害皮肤，产生刺激性皮炎。还有一些人的皮肤直接接触了强碱强酸等消毒剂消毒物品，这些都容易刺激皮肤产生皮炎反应。

袁姗介绍，皮肤损伤的严重程度和接触刺激物的浓度和时间成正比。通常来说，对皮肤的刺激主要分为慢性刺激和急性刺激两种。慢性刺激因素包括肥皂、香皂、洗手液、热水、摩擦，甚至频繁的单纯自来水洗手，都有可能因为过度刺激皮肤。急性刺激因素包括强酸强碱等消毒剂。

刺激性皮炎表现为皮肤干燥、发红、刺痛或灼痛、瘙痒、裂隙、脱屑、甚至水肿或渗出。若市民本身就是过敏体质，那么脆弱的皮肤在受到各种刺激后，发生皮炎的机会更会增加，长时间持续的话，还会皮肤肥厚。

那么，该如何保证勤洗手的情况下，又把皮肤的伤害降低呢？袁姗强调，要做到“洗手液和护手霜并存”，洗手之后的润肤步骤非常重要。洗完手及时涂抹护手霜就可以修复皮脂膜，减少对皮肤伤害。尤其临睡前更做好润肤工作，这样皮肤就可以得到一晚上的滋润。那么，该如何选择护手霜？袁姗表示，护手霜品牌不限，只要涂抹后没有诱发过敏不适，就可以一直用该品牌，“重点是洗手后就涂，饭前洗手后可以先不涂，等饭后洗完手再涂。”

在平时做家务劳动或做消毒处理时，还可以戴上手套(内棉外橡胶)操作，减少刺激物对手皮肤的各种伤害。

如果皮肤上发生了严重的皮炎表现，市民可以在频繁润肤基础上，在炎症处涂抹激素药膏，如地奈德、丁酸氢化可的松或者糠酸莫米松软膏等，每天2次可以有效帮助控制皮炎。如果情况仍不见好转，建议需及时就诊治疗。