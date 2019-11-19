医护高效顺畅配合 患儿健康安全保障

为持续提升年轻医护人员的急救知识和急救技能，加强突发情况下的应变能力以及熟练的医护团队配合，北京大学第一医院儿科于11月14日在举办了第八届儿科急救技能医护配合大赛决赛。

比赛现场，儿科主任姜玉武在致辞中指出，北京大学第一医院儿科愿意与兄弟单位共同建立顶尖医院医疗、学术、教学等全方面的合作，并通过比赛进行医疗技能的沟通和学习，为更多的儿童做好服务。

此次决赛包括危急重症情景抢救环节、急救知识考核环节及团队抢答环节，不仅涉及急救技能，更能体现医护团队的默契配合、抢救过程中的人文关怀及医患沟通等。比赛中各组选手面对不同的危急重症抢救场景，建立静脉通路、胸外按压、气管插管、除颤、脐静脉置管、胸腔穿刺、骨髓腔穿刺等抢救进行得有条不紊，紧张而有序。抢救医嘱、抢救用药，医护双方严格核对并记录清楚，严格按照流程操作。

赛后，儿科重症专业组王颖主任医师、医务处处长刘斯副、教育处处长王颖和护理部副主任刘霞对本次大赛进行了点评，肯定了选手们的努力和进步，也对急救过程中的不足之处提出了改进意见。