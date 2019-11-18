首批民间文化研学基地授牌 传统文化助力身心健康 

近年来社会各界对健康生活越来越关注，而身心灵的全方位健康更是成为越来越多人群的追求目标。11月15日，全国中小学生民间文化研学旅行指导委员会签约新绎七修书院暨民间文化研学基地授牌仪式在廊坊新绎七修书院举行。

活动现场，七修书院的优秀讲师将独具特色的经典课程进行了现场演绎，精彩的展示环节赢得了来宾们的阵阵掌声。随后，全国中小学生民间文化研学旅行指导委员会主任张志学、新绎健康管理有限公司副总经理、七修书院院长张杏兰共同为民间文化研学基地进行揭牌，标志着新绎七修书院正式成为全国民研委认证的首批民间文化研学基地。

授牌仪式上，新绎健康管理有限公司董事长张利娜在致辞中表示，新绎健康作为新奥集团旗下子公司，经过几年的探索与实践，开发了“三疗”和“七修”特色康养产品与服务体系。其中，“七修”就是致力于通过“德、食、功、书、香、乐、花”七种不同修习方式，达到身心灵的全面健康状态。而七修书院作为将传统文化精髓与现代生活相结合的健康生活方式的教育体验平台，目前，已研发出一套完整的传统文化课程体系，在传承与弘扬传统文化的基础上，以德修为引领，打造有特色、有品质、有趣味、德趣双修的课程，并创新出一套适合儿童群体的明德知礼的传统文化课程，助力他们身心灵健康成长。

张利娜还表示，此次获得全国民研委授牌的民间文化研学基地让我们倍感荣幸、也备受鼓舞，接下来，七修书院将在全国民研委的指导下，深度研究民间文化，创新开发民间文化研学课程，并在全国进行传播与复制推广，为中国传统文化的传承与发扬作出积极贡献。

全国中小学生民间文化研学旅行指导委员会执委、副主任沈勤表示，国家高度重视弘扬和传承优秀传统文化工作，全国民研委担负着引领中小学生踏入中华民间优秀传统文化百花园的责任。中小学生民间文化研学基地是民间文化研学课程的实验室，全国民研委也将不断探索，为提高中小学生民间文化研学课程质量而不懈努力。同时，他表示，希望七修书院在以往优秀成绩的基础上，再接再厉，坚持创新，进一步深化课程设计，创新课程内容，将研学课程进一步做精做好，建设成为全国中小学生研学旅行示范基地，成为全国中小学生研学旅行行业的标杆。

据介绍，“民间文化研学基地”是以本地民间文化资源为研学课程背景、以本地最具民间文化特色最具当代文化价值的文化传承事项为研学课程内容、以旅行实践为载体的民间文化研究性学习课程而设置的标志。设立民间文化研学基地是推进民间文化研学旅行活动的重要举措、是民间文化研学旅行实践活动的示范引领、是在中小学生中弘扬、传承和传播中华民间文化的重要载体、是民间文化研学课程的重要标志、也是全国民研委设置民间文化研学旅行课程研究的基础。

中国起源地文化研究中心主任李竞生，浙江省民间文艺家协会副主席兼秘书长郑蓉，七修书院副院长刘广辉，知行馆副总经理杨泽文，七修书院知名专家学者邹明华出席了揭牌仪式。