今冬吃膏进补 要重调理脾胃

目前正是进补最佳时机，怎么补？很多人选膏方。浓缩了药材精华的膏滋，一天挖一小勺就够了，口感香甜服用方便。11月8日立冬当天，在省中医院举办的岭南膏方节就吸引了上万街坊前来。

不过，你知道自己是什么体质，适合哪款膏方吗？南方冬暖人体多内热，怎么补才不会上火流鼻血？广东省中医院的治未病专家杨志敏教授来为大家支招。

现代年轻人多体虚，不宜喝太多凉茶

在进补这件事上老广普遍觉得“体热”不宜补。杨志敏说，实际上，现代岭南人真正湿热的已经不多，户外劳作减少，长期室内使用空调，出汗少运动少，生冷蔬果冷饮吃得多，如果还用老方法喝凉茶祛湿下火，其实对身体伤害很大。冬天用合适的膏方补益身体，大有好处。

从环境上说，岭南地区位于我国东南沿海，水产物质丰富；气候炎热多雨，四季温差小。人们饮食上嗜食甘肥厚腻等海鲜发物，易助湿生痰，久之阻碍脾胃运化水湿，所以岭南人体质多有“上明而下虚”“寒生于中”。

杨志敏说，膏方从江浙流传到岭南地区，中医也根据地域气候环境特点和当地人的体质，对膏方成分进行了因地制宜的调整，比如减少胶含量、糖含量，显得更健康，加入一些适合岭南人肠胃动力不足特点的成分，比如春砂仁、巴戟天、陈皮等，从而强调健脾益气、醒脾化湿、温补脾肾的功效。

今年“入冬”晚，吃膏要侧重调脾胃

杨志敏的患者中有不少病人已经连续服膏达十多年。临床实践发现，熬夜多，运动少，晒太阳少，精力透支的白领人群，经常感觉疲劳、手脚冰凉，睡不好，这类人群普遍反馈吃膏获益最多。

膏方不仅要与个人体质相合，还要与天时相应。杨志敏提醒，从今年的气候特点来看，下半年要尤其注意脾胃寒湿的问题，例如在冬日服用膏方期间，寒湿水果的摄入不可过量。

杨志敏还提醒，膏方调理只是一个方面，想要身体状况有较好的改观，还需要尽量改善生活方式，每周坚持2~3次慢跑等运动，出出汗。趁现在太阳好，气温还比较适宜的时候多在户外活动，比什么都好。

支招：这样吃膏不上火

膏方服用一般是每晨一匙（20ml左右），开水溶化，空腹服用，也可直接含服。有时为了加强疗效，也可早晚各服一次。

有人会觉得初服膏方的时候有“上火”症状，可以在最初服用的时候减量分次服用，比如早上只吃正常量的三分之一，适应后每天在下午三点左右少量再加一点。

另外，多注意天气时节变化，如果出现暖冬，气温升高，可适当控制吃膏的节律，量和次数可以减少。

什么时候该停服膏方？杨志敏介绍，新患感冒咳嗽时停用；怀孕期停用；肠胃不适、急性病发作、有炎症感染时停用；慢性病发作期停用。

值得注意的是，膏方是针对个体状况、体质状态而制定的，必须在医生指导下选择服用。（广州日报全媒体记者周洁莹 通讯员李雪、王军飞、宋莉萍）