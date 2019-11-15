矿泉水瓶反复使用会有害健康，你知道吗？
马林芳
在日常生活中，我们发现身边有人用喝过水的矿泉水瓶继续装水喝，特别是一些老人家和一些比较节俭、环保意识强的人，他们反复使用矿泉水瓶泡茶喝，放在厨房用来装油、装醋等，甚至使用大的矿泉水瓶腌制泡菜。因为他们认为空矿泉水瓶的反复使用既环保又节约，是一举两得的行为，不反复使用会浪费资源。然而，这种“环保”行为真的是安全的吗，对我们的健康有影响吗？
事实上，在我们日常生活中，反复使用矿泉水瓶、饮料瓶会对我们的健康带来有一定的危害。合格的矿泉水瓶、饮料瓶都要求用食品级的塑料做成，即polyethylene terephthalate（聚对苯二甲酸乙二醇酯），或简称PET的塑料材质，PET塑料具有质地轻、透明度高、耐冲击、不易碎裂等特性。但是，这些食品级的PET塑料制成的矿泉水瓶不宜反复使用。
首先，PET的塑料在酸、碱性和水蒸气环境下能够发生降解，其降解的产物对人体有害，若长期用塑料瓶装饮用水、油、酒等物质，容易把内部的有害物质溶出，从而带进人体内。其次，PET瓶不耐高温，其耐热至70℃易变形，需低温使用。PET里含有微量的催化剂，一些人喜欢将热水灌到瓶子里，而高温也会使塑料里的有害物质溶出来；此外，反复使用的矿泉水瓶或饮料瓶，卫生指标也是不达标的。因为企业在进行首次灌装时，会将瓶子进行严格消毒、清洗、灭菌等，而我们个人在反复使用矿泉水、瓶装水时，不方便对瓶子进行清洗，更没法经过这些严格的卫生程序，长期反复使用的矿泉水瓶就会成为细菌滋生的温床，细菌会在瓶子里反复繁殖，人们饮用瓶中的水后也会将细菌摄入体内，对身体的健康带来极大的隐患。
所以，矿泉水瓶、饮料瓶用完后还是放入可回收垃圾桶吧，不要再把它们当成水杯来反复使用了，或者也可以当储物容器乘装其他非食用的物品，以免给我们健康带来危害。
本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。
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