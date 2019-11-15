糖尿病合并肺结核易漏诊 出现这些症状需当心

近年来，糖尿病患者逐渐增加，糖尿病的“姐妹病”随之而来。肺结核被称为糖尿病的姐妹病，一旦“结伴”，影响很大。湖南省胸科医院的一份数据显示，近3年来，该院共收治糖尿病合并肺结核患者6000余例。11月14日，湖南省胸科医院内三科主任梁珍表示，糖尿病患者代谢紊乱，可为结核菌快速生长、大量繁殖提供营养环境，糖尿病患者的肺结核患病率比非糖尿病人要高4至8倍。

长沙市民李莉（化名）今年34岁，身高164厘米的她体重为73公斤。10月底的一天晚上，她突然开始间隙性咳嗽。几天后，李莉咳嗽更加严重，且伴有黄色浓痰，喝水时咽喉部有疼痛感，全身乏力、盗汗。

李莉以为自己感冒了，就买了一些感冒药吃。谁知，半个月后，李莉的症状并未减轻，还咳出了鲜血，这下她慌了神，赶紧到医院就诊。医生发现其肺部有阴影，确诊李莉患了继发性肺结核合并2型糖尿病。随后，在医生的建议下，李莉转入湖南省胸科医院内三科接受治疗。

与此同时，娄底的张渝（化名）也被确诊为糖尿病合并肺结核，41岁的他患糖尿病4年多。“从发现糖尿病的那一天起，我就规律服用降糖药，但血糖一直控制不好。”张渝介绍，11月初他出现了阵发性咳嗽，尤其是晚上睡觉时咳得厉害，并伴有胸闷、心悸、活动后气促等症状。张渝来到湖南省胸科医院内三科就诊，医生确诊他患有糖尿病合并肺结核，同时有肺心病。“张渝41岁的身体却有70岁的肺，病情很严重。”梁珍说，张渝一直有抽烟、喝酒、熬夜等不良生活习惯，虽然在服药，但他的不良生活习惯还是没改过来。

糖尿病与结核病一旦“结伴”，将加重病情。“由于糖尿病患者通常合并有视网膜病变、糖尿病肾病、周围神经病变等，故在抗结核过程中出现药物副反应的可能性很大，且很多高效的抗结核药物在糖尿病合并结核病患者的身上无法使用，使得治疗难度大、预后差。”梁珍表示。

梁珍提醒，糖尿病合并肺结核时，其症状容易与感冒、肺炎等疾病混淆，容易被漏诊。当糖尿病患者血糖控制欠佳或者出现两周以上咳嗽、咳痰、盗汗、午后发热等症状，应引起注意，及时到医院就诊。

肺结核患者在生活习惯与治疗未改变的情况下，若出现病情加剧或虽正规治疗病情却不见好转、痰中结核菌久治不消的情况时，应及时监测血糖。