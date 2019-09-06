打通糖尿病全病程管理壁垒，血糖信息化是关键

生活方式干预不仅可减少糖尿病发病率，而且具有长期后效应，可显著降低糖耐量异常人群心脑血管事件和严重微血管病，减少心脑血管死亡。中国医学科学院阜外医院李光伟教授在新视野新发现-2019血糖监测暨血糖信息化管理高峰论坛上分享了“大庆研究”。

该研究结果表明，糖尿病可通过简单、低成本的生活方式措施来预防，如果对糖耐量受损患者实施早期生活方式干预，可预防2型糖尿病及其心血管后遗症的负担，也再次证实患者居家管理是糖尿病管理中必不可少的一环。

2019血糖监测暨血糖信息化管理高峰论坛由华中科技大学同济医学院附属协和医院内分泌科主办，中华医学会内分泌学分会副主任委员、华中科技大学同济医学院附属协和医院内分泌科陈璐璐教授担任大会主席。

应用血糖信息化系统后，医护人员可以及时了解到血糖监测次数、高低血糖发生率、出入院达标率等关键数据，满足临床诊疗需求；通过院内外信息互通，实现了糖尿病患者全病程闭环式管理，同时累积的大量数据为探索糖尿病诊疗的新方向打下了基础。

复旦大学附属上海市第五人民医院刘军教授指出，上海五院不仅在全院实施了血糖信息化管理，还建立了以五院内分泌科为数据管理中心的区域性血糖信息化管理中心，实现了综合性医院和社区中心医联体内糖尿病患者的同质化管理。

当前，使用便携式血糖仪进行快速血糖检测是糖尿病诊疗的重要组成部分。加强床旁血糖检测仪规范化质量管理，规范临床血糖检测行为是保证临床POCT血糖检测结果准确性、可靠性，提高医疗质量，保障医疗安全的首要条件。

上海交通大学附属第六人民医院王煜非教授讲到，目前很多医院面临仪器质控缺失、设备操作人员缺乏专业培训等问题，明确提出严格按照《专家共识》进行检测是避免POC血糖检测过程中多种偏差的最有效的办法。

糖尿病护理是院内血糖管理的重要工作，华中科技大学同济医学院附属协和医院万青护士长在谈及，护理干预可有效减少并发症的发生，降低感染率和死亡率，提高医患满意度，武汉协和医院内分泌科通过成立多学科诊疗小组，以及使用华益GLUPAD 智能血糖仪及血糖信息化系统实现全院血糖信息化管理，规范护理流程和在全院实施同质化护理的实践经验。