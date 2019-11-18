八种心脏杂音要留意
心脏杂音指心脏收缩或舒张时血液在心脏或血管内产生湍流，导致室壁、瓣膜或血管振动所产生的异常声音。心脏杂音可见于健康人，更多见于心血管疾病患者。美国“读者文摘杂志网站”刊文提醒，若心脏杂音伴随以下问题，要引起重视。
1.瓣膜病。心脏瓣膜是用来保持血液向一个方向流动的阀门。若这些阀门关不好或完全打不开，心脏就可能出现杂音。比如，二尖瓣狭窄，心尖部可闻及隆隆样杂音；二尖瓣关闭不全，心尖区会出现吹风样杂音。
2.贫血。缺铁性贫血，意味着没有足够的健康红细胞向身体所有组织输送氧气。与贫血相关的心脏杂音需要密切监测，以防发展为更严重的疾病。
3.肿胀。心脏瓣膜功能失调可能造成血液循环变差，导致多余的液体在四肢积聚，出现肿胀。
4.甲状腺疾病。有的人心脏杂音可能是甲状腺功能失调所致，甲状腺过度活跃会引起心脏血液发生湍流。
5.怀孕。女性孕期可能出现无害的心脏杂音，这是因为她们体内的血容量增加了。如果医生没有发现其他潜在原因，心脏杂音一般会在妊娠结束后消失。
6.感染。心内膜炎指心脏和瓣膜的血管内膜发生了感染，从而造成心脏杂音。一般，当细菌从身体其他部位，如口腔穿过血液进入心脏时，会发生这种情况。
7.头晕。起身太快和饥饿时头晕属于正常现象，如果没有任何明显原因而感到头晕，可能与心脏杂音有关。
8.食欲不振。婴幼儿发育差可能由多种原因引起，比如缺乏生长激素或心脏杂音。虽然这种无害的杂音会随着时间推移而消失，但家长应及时带孩子到医院评估是否有先天性心脏病或心脏缺陷。（陈雪莹 编译）
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