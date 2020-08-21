坐厕好还是蹲厕好？一个妙招兼顾两者优点！

我们每天都要如厕，可你知道使用蹲厕比使用坐厕排便时间缩短一倍，患痔疮的几率也会下降吗？但是蹲厕却对膝关节病患者和老人不友好怎么破？广州中医药大学第一附属医院肛肠科副主任医师李玉英为读者分析蹲厕和坐厕的优缺点，并推荐一个“妙招”可以让你在享受坐便舒适的同时，又能排便顺畅。

蹲厕可预防痔疮，就是对这两类人不友好

【优点】

蹲便更符合我们的生理解剖，下蹲时肛门与直肠拐弯处的肛直角会变大，且在蹲着的时候腹压会增大，可以促进胃肠蠕动从而利于排便。有研究发现人排便时蹲着平均只需要51秒，而坐着则需要114-126秒，时间差了一倍多。

蹲便时以下肢为受力支撑点，比较吃力，往往会促使大家速战速决，缩短如厕时间，在一定程度上可以减少痔疮的发生率。

蹲便更卫生。蹲便时身体不会直接接触蹲便器，减少交叉感染的几率。

【缺点】

下蹲姿势膝关节受力较大，容易加重膝关节的损伤，对于有膝关节退行性病变或者半月板损伤的人群不友好。

长时间蹲着容易导致下肢血管神经受压，从而诱发或者加重下肢神经血管的病变。且长时间蹲着，腹压增大压迫血管，反而会增加痔疮的发生率。

蹲便完起身容易出现头晕、耳鸣、体位低血压。尤其是老年人，容易跌倒进而导致严重后果。

坐厕：舒适度高，排便流畅度略逊

【优点】

坐便的舒适性是蹲厕无法比拟的，现在的坐便器还具有许多人性化的功能，如自动清洗、风干、加温等等功能。

与蹲便同等时间内，坐便不会导致下肢神经血管受压，从而不会诱发或者加重下肢神经血管病变。坐便不容易导致身体不适，如：头晕、耳鸣、体位性低血压等情况，因此，对于老年人更为安全。

【缺点】

坐便时排便流畅度不如蹲厕，肛直角与腹压都相对变小。

坐便时会忘记时间，大部分人会在坐便时玩手机、看视频，不知不觉就延长了排便时间，无形之中又增加了痔疮的发生率。

坐便会增加交叉感染的风险，因为坐便时屁股直接跟马桶接触，马桶上容易附着细菌、寄生虫等，很容易造成交叉感染。

妙招：在坐便器上拥有蹲便时的顺畅感

李玉英介绍，总的来说，蹲厕比坐厕排便更顺畅、更卫生、更能预防痔疮的发生。但蹲厕比坐厕更容易诱发心脑血管疾病，老年人、孕妇等腿脚不便的群体更适合用坐便器。

在如今这个马桶逐渐普及，蹲便器逐渐减少的年代，教大家两招，在坐便器上也可以拥有蹲便时的顺畅感。

坐马桶时，脚下踩一个小板凳，上身微微前倾，这样可以模拟蹲便，增加腹压，有助于顺利排便。没有小板凳时，双肘抵在双膝，双手撑住下巴并微微用力托起，能起到刺激大肠蠕动的效果。

（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞 刘姣姣）