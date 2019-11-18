孩子有了抑郁表现怎么办？请把这三句话告诉孩子

(东北师范大学心理健康教育研究中心 李慧 刘晓明)孩子也会有抑郁倾向吗?是的！一项针对全国6万多名中小学生的调查报告——《中国中小学生心理健康发展报告(2019)》显示，我国11.03%的学生受到了抑郁症状的困扰。

其中，抑郁倾向主要表现为4个典型症状：

中小学生出现抑郁症状的原因是多方面的，包括个体因素(比如环境适应性差、心理脆弱、遇事容易想不开等)、家庭因素(比如儿童早期父母养育的忽略或者缺失、父母对孩子的正面评价不足等)、学校因素(比如不和谐的同伴关系常常会使中小学生产生孤独感、教师对学生缺乏爱心和耐心等)。

对受抑郁症状影响的中小学生而言，需要尽快将帮助他们拂去抑郁的阴霾。请把这三句话告诉孩子：

认清自己的优势与不足。将行动和计划分成足够小的步骤，确保计划一定可以完成，从而增强自己做事情和面对生活的信心；还要及时肯定自己，每晚睡觉前充分肯定自己这一天的成绩与进步，不聚焦于消极的部分。

学会调整自己情绪，选择合理宣泄。比如向老师朋友诉说、写日记。写日记，可以将自己每天的心情通过日记的形式写出来，把压力的体验，生理和心理的一切烦恼随着自己的笔迹都写在了日记里，这是一种不错的缓解抑郁的方式。

学个腹式呼吸放松训练。闭上双眼，什么也不要想，只关注与自己的一呼一吸。吸气时小腹微微隆起，慢慢地吐气，吐气速度越慢越好，越慢越能产生安全、平静且放松的感觉，并想像所有的紧张、压力与不适感也跟着释出。

对于学校老师、家长来说，应学习关于抑郁的相关知识，及时发现、帮助有抑郁症状的学生可以通过授课以及学生交谈等多种方式来有效减轻学生心理上的压力，制止极端行为的发生，帮助学生摆脱原有消极不科学的想法。

因为有抑郁表现的学生在接受干预的过程中，特别需要家长的理解和配合。对于家长来说，也应学习关于抑郁的相关知识。