女白领脾气暴躁不愿见人  原是季节性情绪紊乱

32岁女白领以前脾气温柔，近来变得脾气暴躁，甚至不愿接电话、回信息，常一个人躲起来刷剧。昨日，汉阳医院精神科专家分析，这是典型的季节性情绪紊乱，需要多去户外走走，接触光照，让情绪“回暖”。

32岁的朱女士在沌口一家外企工作，因负责对外交流工作，她每天和不同人群打交道。近来，家人发现她有些不对劲，过去很温柔的性子，现在变得常为一点小事发脾气。

上周，朱女士开车带家人出门逛超市，没想到在停车场为抢车位与对方大吵一架。见女儿情绪激动，朱女士的父母很担心，以前女儿脾气温和，现在经常为一点小事生气，有时开车上路遇到变道的，还会骂骂咧咧，俨然一个“怒路族”。

更让家人担心的是，过去朱女士喜欢和朋友逛街、散心。但这几个月，即使看到有朋友打来电话，她会假装没听到，将手机静音后丢到枕头下，自己一个人躲在房间刷剧，无论是工作还是朋友发的消息，一律都不愿意回复。夜深人静时，她还在朋友圈写下“自己很失败”的句子。

闺蜜担心她的状态，将其症状代向医生咨询。汉阳医院精神科主任袁梅教授根据其症状判断，张玲是典型的“抑郁情绪”。她解释，这在临床又称为“季节性情绪紊乱症”，是指因天气的变化、生活节奏改变而产生的一种情绪忧郁。除了易怒、懒言少语、郁郁寡欢的症状外，可能还会出现自责、嗜睡、喜好甜食等症状，这些会严重影响患者的正常生活。

“秋冬季节变换，本身会对人的情绪产生一定的影响，再加上天气逐渐变冷，血液循环减慢，大脑中能够抵制抑郁的‘五羟色胺’减少。”袁梅教授解释，加上日照时间减少，年底工作加量，减少户外活动时间，大脑中松果体分泌的褪黑素愈加增多，容易诱发抑郁情绪。

患上季节抑郁情绪怎么办？专家建议，上班族、新手妈妈、老年男性等都是高发人群，最好的办法是多到户外走走，延长日光照射时间，让松果体减少褪黑素的分泌，从而缓解抑郁；同时，每周保持一定的有氧运动，促进人体内啡酞分泌，使得情绪“阳光”起来，不被抑郁情绪击倒。（记者刘迅 通讯员赵林）