升级情绪力，做自己人生“大女主”

最近一段时间，朋友圈里火药味颇浓。不断有女友告诉我，她退出了某群、拉黑了某人，也有朋友提醒我“不要站队”。

俗语道：常在河边走，哪有不湿鞋。那天一个女友转发一篇《实话实说，我为什么拉黑你》的文章，同时写到：“三观不同，彼此耽误，还不如各走各的路，眼不见，心不烦！”还有一天，我本想安慰下孩子在美国留学的一个朋友，结果没聊几句，对方就说：“三观不同，咱俩不聊了。”

良好的情绪，是女人的顶级人格魅力

对于不同的声音，我也能够理解。比如这次关于某某日记的讨论，当我看了一些文章，心生愤怒时，就会反问自己一句：“怒着其谁？咸其自取。”这是庄子《齐物论》里的一句。以庄子来看，言论就是风吹到不同物体上发出不同的声音，这就是“吹万不同”。而庄子教导我们，要力争做到“喜怒哀乐不入于胸次”。

“对于公共讨论，没有对错，只有取舍。”那天罗振宇在“罗胖30秒”里说到。这用《信心铭》开头一句话说就是：“至道无难，唯嫌拣择”。

好在这些年通过各种学习，我最大收获就是情绪稳定了。从往日生活里的暴脾气，变成现在的越来越没脾气，整个人都温和多了。的确，情绪稳定了，时时处处都能体会——世间美好与你环环相扣。

所以面对朋友圈里的 “日记之争”，我生气归生气，但是放下朋友圈，我还是那个原来的我。

记得《了不起的盖茨比》的作者菲茨杰拉德有句名言：“同时保有全然相反的两种观念，还能正常行事，是第一流智慧的标志。”虽然目前我还做不到彻底“不生气”，但是基本可以“拿得起、放得下”。同时，这也提醒我“同志尚需努力”——努力升级自己的情绪力。

心理学分析研究表明，女性具有更低的情绪稳定性，但也有更丰富的情绪体验和觉知力。所以，女性成长最初要解决的问题就是情绪管理问题。因此有人说：良好的情绪，是一个女人的顶级人格魅力，拼情商、拼修养，说到底最后拼的都是情绪稳定。

管理好情绪，成为自己情绪的主人

情绪稳定，并不意味着不生气、不发怒，毫无情绪波动，而是了解情绪、管理情绪。

管理情绪的第一步是了解——生气、愤怒某种程度上是我们寻求自我关注的手段，比如恋爱中的女生常常发脾气，来寻求男友的关注。坏情绪很可怕，可恰恰是生气、难过、发怒这些不受欢迎的坏情绪，能够确认我们的存在感，证明“我”就是“我”。

用山本耀司的话说就是：“‘自己’这个东西是看不见的，撞上一些别的什么，反弹回来，才会了解‘自己’。所以，跟很强的东西、可怕的东西、水准很高的东西相碰撞，然后才知道‘自己’是什么，这才是自我。”

管理情绪的第二步是——任何情绪生发之时，请把问题矛头从对方身上拉回到自己身上，这叫反求诸己。

当我们生气、发怒时，先静下心来，找寻愤怒表达背后的意义，而不是成为愤怒本身。面对自己的愤怒很痛苦，但看清后你会很容易找到人生的第二曲线，而不是一条道走到黑。

俗语道：烦恼即菩提。同样坏脾气也是我们进步的阶梯。正如尼采所言：“坏脾气的消失，可以准确地反映智慧的增长。”

每一个人都可以成为自己情绪的主人，每一个人都是自己生命剧本的导演。只有当你能够把自己的生命责任担负起来时，就不容易受外界干扰，同时也会守好人和我之间的界限。

当然，情绪管理不是让你不生气、不发怒，而是懂得如何表达自己的情绪，也感同身受他人的情绪。蔡康永说过：“情商高并非是指不发脾气，而是要合理地发脾气，让自己的情绪可以顺畅地表达，舒服地做自己，才能让自己和世界都开心。”

的确，你的脾气你做主。没有稳定的情绪，何以Hold住多变人生？那些能善用情绪力的女人，最终会成为自己人生大剧里的“大女主”。（胡杨）