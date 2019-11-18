长期拉肚子没在意 女子查出肠癌晚期

26岁女子一心为家庭打拼，平时身体的“小毛病”并没放在心上，谁料一上医院发现已是肠癌晚期，手术后4个月又再次复发。在武汉大学中南医院，经医护人员精心手术切除肿瘤，再细心呵护助她恢复。昨日出院前，她含着眼泪向医护人员道谢。

张女士是湖北鄂州人，丈夫没有工作，家中有2岁的孩子和年届六旬的父母，一家人的生活全靠她在武汉打零工维持。她吃苦耐劳，每天起早贪黑地忙碌，经常感觉不堪重负但也只能咬牙扛住。今年初，她一直觉得肠胃不适，经常拉肚子，她认为就是着凉或者吃了不干净的东西，也没有放在心上。今年6月，她开始经常便血，这才感觉不对，到医院做肠镜等检查后确诊为结肠癌晚期，必须手术治疗。7月底出院后，她依旧早出晚归地辛苦工作。上月底，她再次出现腹痛，到医院检查发现结肠癌复发，而且比第一次更加严重，如同成人拳头大小的肿瘤紧贴输尿管、肾脏等重要器官，并侵犯到小肠。由于稍有不慎就可能伤害周边器官，肿瘤切除难度很大，多家医院均不敢贸然手术。

11月初，张女士辗转来到武汉大学中南医院住院治疗，医院结直肠肛门外科主任钱群等科室专家经过会诊评估，为她制定了周密的治疗方案。上周一清早查房时，钱群发现张女士在偷偷抹泪，一问才知道，她是在为治疗费用发愁。钱群安慰并鼓励她积极治疗，同时为她重新安排手术计划，尽量采用更经济的手术材料。最终，医生团队用最小的花销，成功为张女士将肿瘤完整切除，术后还进行了腹腔热灌注，将肿瘤复发的概率降至最低。（记者陈凌燕 通讯员李晗）