6个柿子下肚 大妈得了“胃结石”
近日，郑州52岁的王大妈进食6个柿子之后，出现腹痛、腹胀、不饿等不适症状，辗转反侧，随后到郑州市第一人民医院院消化内科二病区就诊。
王树俊副主任医师接诊后，认为王大妈很有可能得了“胃结石”。果不其然，胃镜检查显示，王大妈的胃内有两个直径2cm~3cm的褐色类圆形异物，同时在胃及十二指肠内发现多处溃疡灶。
王树俊说，胃结石不及时治疗，可导致胃糜烂、溃疡及出血，更甚者出现穿孔及消化道梗阻等严重情况，会危及生命。
经过与患者家属沟通后，专家为王大妈实施了“胃镜下碎石术”，术后配合服用一定比例的碳酸氢钠溶液。3天后，王大妈复查胃镜发现结石已全部排出。
专家称，胃结石的常见原因包括不恰当的食用柿子、山楂及黑枣等引起的胃石。尤其是柿子，空腹时不宜食用，因为柿子中富含维生素C、多种黄酮甙类、二萜类、胆碱等多种活性成分和大量的鞣酸，空腹食用，这些物质与胃酸发生反应，很容易形成胃结石，食用越多，结石越大。
对于如何预防胃结石形成的问题，王树俊表示，一是避免空腹吃柿子、山楂及黑枣等；二是避免酒后、饮茶后吃柿子、山楂及黑枣；三是胃肠动力差、胃排空延迟的老年人及小儿，应避免或减少吃上述果品；四是避免高蛋白饮食前后，吃上述果品。（记者 魏浩 通讯员 陈建平 花威）
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