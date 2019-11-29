10岁患儿胰管结石被取出
近日，中山大学孙逸仙纪念医院为一名患慢性胰腺炎、胰管结石的10岁患儿实施手术，在取出结石的同时保留胆总管、胃及十二指肠和大部分胰腺的功能。患儿目前已康复出院。
患儿小欣因不明原因的长期腹痛导致身材比同龄人瘦小。中山大学孙逸仙纪念医院组织多个科室讨论后，最终诊断其患有慢性胰腺炎、胰管结石。
该院副院长、胆胰外科主任刘超教授介绍，胰管结石是位于胰腺导管内的结石，患者大多有慢性胰腺炎的病史，但病因不明。“像小欣这么小的孩子有胰管结石，还是比较罕见的。”对这类患者的治疗，目前一般采用胰头十二指肠联合切除+胰管取石术。但该手术需要切除胰头、远端胃、胆囊、胆总管及十二指肠，切除范围大，手术创伤大，有导致病人术后消化不良、吻合口溃疡，甚至癌变的可能。
经术前多学科讨论，刘超决定为小欣实行保留胆总管及十二指肠的胰头切除及胰管取石术。该手术只切除病变的胰头组织，保留胆囊、胆总管及胃、十二指肠的功能，可以最大程度减轻术后不良影响。
“虽然切除范围小了，手术难度却更大了。”刘超介绍，要保留胆囊、胆管、胃及十二指肠的正常功能，关键是保留供应上述器官的血管完整性，而这些血管都很细小，围绕着需要切除的胰头组织呈网状分布。这就需要术者具有深厚的解剖知识及精湛的手术技巧。
最终，刘超团队耗时4个小时，成功完成了手术。术后第2天，小欣就开始进流质饮食，术后第10天康复出院。（特约记者林伟吟 通讯员张阳 刘昕晨 唐启彬）
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