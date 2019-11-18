“以前走山路挑水喝，不仅费力，而且水也不干净。如今村里有集中供水站，水龙头一拧，就能吃上干净的水。”四川省凉山彝族自治州布拖县火烈乡村民向记者讲述自己吃水的变化。火烈乡藏在巍峨群山中，吃水难曾是大问题。不久前，按照水利部党组主题教育总体安排，水利部副部长田学斌带队深入凉山州实地调研，推动当地农村饮水工作的开展。

让广大农民喝上安全水，是一项实实在在的民生工程。今年7月，中央“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组对开展专项整治作出部署安排，解决农村供水设施正常使用和日常维修养护中存在的问题，由水利部具体负责。截至目前，专项整治已取得较为明显的进展。

领导带队、督查暗访、走村入户……主题教育专项整治以来，水利部就农村饮水安全主题已经开展了多次实地调研。水利部农村水利水电司司长陈明忠介绍，近些年，农村饮水安全取得巨大进展，我国共建成1100多万处农村供水工程，农村集中供水率达到86%，自来水普及率达到81%。与此同时，农村供水设施正常使用和维护是群众反映突出的问题。农村供水工程点多面广，千人以下供水工程占比99%以上。这些工程大多位于山区、牧区和偏远地区，管护难度大，长期低标准运行，可持续性较差。围绕能在主题教育期间解决的、人民群众关心的实际问题，水利部周密部署。

广覆盖排查问题。8月，水利部印发《关于开展农村饮水问题专项整治工作的通知》，要求各地自查自纠，每半月报送专项整治进展情况，确保11月底前取得可检验、可评判、可感知的明显成效。8—9月，水利部会同有关部门联合开展贫困人口饮水状况“回头看”大排查，逐村逐户进行拉网式排查。同时，水利部充分发挥群众力量，畅通群众监督渠道。截至目前，水利部、30个省份、330多个地级市、2700多个县（市、区）已经开通了农村饮水监督电话。

刀刃向内抓落实，整改效果“回头看”。“我们成立专项整治工作群，明确各省联络员，及时沟通工作安排，交流经验做法。”陈明忠介绍，通过电话回访、现场暗访等方式，对整改效果进行检查，真实检验各地整改成效。据不完全统计，通过主题教育专项整治，各地排查发现维修养护不到位的农村供水工程1571处，已恢复正常供水1065处，受益人口达83.85万人。

农村供水工程使用和养护既有“先天不足”的短板，也有“后天养护”的困境，水利部提出集中精力解难题，保障农村供水工程能够长期稳定发挥效益。解决“先天不足”，改变供水设施基础弱和设施使用率不高的情况。推进城乡供水一体化，实现农村供水与城市供水同标准、同保障、同服务。对人口居住分散偏远的地区，按照乡村振兴战略部署和村庄规划，统筹布局农村供水基础设施建设。此外，还将进一步推进规模化工程建设。在人口相对集中地区，积极推进万人以上的规模化供水工程建设，力争万人工程和城市管网延伸工程供水人口比例从2018年的47%提升到2020年的50%。

不仅要喝上水，还要喝上干净水。为了让汩汩清水进万家，水利部将会同有关部门继续把水质提升作为农村饮水安全工作的重中之重。指导督促各地按规范要求配备净化消毒设备，做好维护，保证正常运转。配合生态环境部，推进水源地生态环境保护，会同卫生健康委指导督促各地建立县级水质检测中心水质巡检、卫生健康部门饮用水水质监测等农村供水水质检测监测体系。

解决“后天养护”困境，让农村供水工程建好更要管好。一方面水利部继续推进产权改革，引入市场机制，引入企业投资建设和运营。另一方面，合理确立工程管理模式。万人工程推行公司化运营和专业化管理，千人工程通过政府购买服务、经营权承包等方式，推行专业化管理。千人以下工程，可由村委会、用水合作组织、用水户协会管理或托管，也可按照村规民约，调动农民参与管水护水的积极性。

花大力气抓住抓好水费这个“牛鼻子”，建立合理水价形成和水费收缴机制。9月初，水利部部长鄂竟平专门到甘肃、宁夏调研，召开农村饮水安全工作推进会，推动各地建立有偿用水机制，全面开展水费收缴工作。目前，云南、浙江等省份专门召开会议，大力推动农村饮水工程管护和水费收缴工作。努力压减成本、算清成本、合理定价，让农村群众用“放心水”、交“明白费”。

《 人民日报 》（ 2019年11月18日 03 版）