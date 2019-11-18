中医预防乳腺癌，未病先防可阻断

在我国，近10年乳腺癌的发病和死亡率均呈上升趋势，且增长速度高出发达国家，是中国女性最常见高发的恶性肿瘤，也是女性健康“第一杀手”。除了及早定期筛查，早发现后积极治疗以外，难道就没别的办法预防乳腺癌吗？

广东省中医院教授、全国名中医林毅指出，中医药在乳腺癌预防方面具有突出优势，可延缓并阻断正常细胞-癌细胞-恶性肿瘤的发展过程。“乳腺癌不可怕，未病先防可阻断。”她说。

每天165名女性死于乳腺癌，40岁以上每年应做1次乳腺癌筛查

最新统计表明，平均每10万名中国女性当中，就有37位乳腺癌患者。而其发病率在30岁以后随年龄增长而上升，并在55岁达高峰。每年死于乳腺癌患者约6万，每天就有165名中国女性因乳腺癌而死亡。

林毅介绍，现代医学认为乳腺癌的多阶段发展模式为“正常上皮→增生→非典型增生→原位癌→浸润癌”，医学临床实验也证实，这个过程里采取各项措施延缓、阻断甚至逆转癌前期状态，是有依据的。

目前已知的乳腺癌发病主要危险因素有：年龄、家族史、 BRCA1/2基因突变、月经史、生育哺乳史、雌激素的影响、既往乳腺病史、电离辐射以及地域种族因素等；其他相关因素还有精神创伤、长期心情抑郁、过度紧张、不良饮食习惯、环境污染、长期缺乏锻炼以及绝经后肥胖等等。而乳腺癌预防成功的关键，在于正确筛选具有高危因素的患者进行监测、治疗。

林毅建议，40岁以上女性至少每年1次接受乳腺癌筛查，对于存在高危因素者，可提早开始筛查，并定期复查。对于具有多项高危因素的乳腺良性疾病患者，尤其是伴有非典型性乳腺增生者，更应尽早干预治疗。

中医乳腺病学：调理癌肿“土壤”是重中之重

林毅教授被誉为“中医乳腺病的开拓者和奠基人”，她认为，乳腺癌不可怕，重在早发现、早干预。不过在她看来，中医药在乳腺癌预防方面具有突出的优势，可延缓并阻断正常细胞——癌细胞——恶性肿瘤的发展过程。

毫无疑问的是，乳腺癌的发生涉及遗传、环境、心理、生活方式等诸多方面，但恶性肿瘤是一种状态，肿瘤细胞由正常细胞分化、变异而来，肿瘤细胞和机体内环境是“种子”和“土壤”的关系。

因此，乳腺癌的发生发展不仅由于乳腺癌细胞的“种子”存在，尚需依托机体内环境的失衡，即机体脏腑、经络、气血功能平衡失调，来为乳腺癌发生发展提供了“土壤”。癌肿的生长又进一步加重内环境失衡，形成恶性循环。

林毅说；“我们发现，气滞、痰凝、血瘀、痰瘀互结的病理改变贯穿乳腺癌发展的始终。”所以强调改善生活方式、调节内环境紊乱，是预防乳腺癌的重中之重。

中医四招增强女性自愈力，保健乳房预防乳腺癌

癌细胞由人体正常细胞变异分化而来，在人体自身免疫机制完整时，能调动免疫细胞吞噬、杀灭异常细胞，则肿瘤不发，即正气存内，邪不可干。因此，中医预防乳腺癌，主张积极调动人体自愈能力以对抗癌细胞，预防癌症发生。林毅认为，女性增强自愈力有关键四招：

1.保持良好心态。情志舒畅则肝气调达，气机通利，痰瘀不生。

2.均衡饮食。水谷下纳，一则化生精气充养五脏，亦可助脾胃健运，升降并序，气血周流。

3.充足睡眠。人静则血归于肝，充分休息可助气血生养。

4.坚持运动。动为阳，静为阴，动静有度，则阳生阴藏。在运动方面，林毅还特别结合女性乳房疾病的发生、发展、生理、病理特点，创制了“女性养生导引功”。通过呼吸运动、意念运动与肢体运动（配合按摩）三者动、形、神的有机结合，达到升清降浊、行气活血、疏通经络、调整脏腑、燮理阴阳之功效，实现强身健体、保健乳房的目的。