作为人体中不可或缺的一种元素，碘对我们来说十分重要。有传言称“碘盐可以防辐射”，这是真的吗？今天就让我们来了解一下。

首先，让我们来了解一下碘对人的重要性。人体碘缺乏或过量都会引起甲状腺异常，导致甲状腺结节的形成。尤其是对女性来说，碘缺乏会影响甲状腺激素的合成。人体所需碘主要来源于饮用水和食物，如果长期食用含碘量较低的食物，就会出现碘营养不良，影响人的生长发育，所以碘缺乏病常常是地方性的。

缺碘对不同年龄人群都有不同程度的影响，如胎儿期可出现流产、死胎、生长发育畸形；新生儿期会出现甲低、结节性甲状腺肿、克汀病等；儿童和青少年缺碘会出现智力缺陷、体格发育迟缓、亚临床克汀病等；成人缺碘会出现结节性甲状腺肿、甲减等。

食用碘盐真的可以防辐射吗？答案是否定的。目前，市面上出售的碘盐中的碘含量是非常低的，达不到对放射性碘防护作用所需要的剂量水平。若想通过食用碘盐达到防治核污染造成的放射性碘危害需要的剂量，一个成人一次性至少需要服用2~3公斤，这是超过人体所能接受的程度的。不根据实际情况、盲目过量吃碘盐或碘片，对身体有害无益，无故服用碘片，还会造成碘超标以及碘甲亢等疾病。必须要注意的是，是否需要服用碘片，应在专业人员的指导下进行。

本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。