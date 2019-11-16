北京市脐血库设计库存量已达百万级 救治患者超1300人

本报讯（记者 刘欢）昨天是世界脐带血日。目前，北京市脐血库的设计库存量已达百万级，是目前亚洲库容量最大的脐血库之一。

作为全国首家合法脐血库，北京市脐血库规模逐渐扩大，脐带血治疗疾病的成功案例不断刷新。脐血库成立至今，脐带血已累计出库应用超过1400份，救治患者超1300人。

市脐血库相关负责人介绍，北京市脐血库建筑面积近万平方米，液氮库面积1500平方米，库容量可达100万份。脐血库分为自体库和公共库，公共库存放产妇无偿捐献的脐带血，主要用于社会公众患者配型；自体库则存放产妇自愿付费为宝宝和家人储存的脐带血，自体储存的干细胞信息不公开，也不接受异体移植相关服务，只为储存者及其家人提供个性化服务。

目前，市脐血库为多家临床医院和科研机构提供脐带血造血干细胞及配型服务。

脐带血是胎儿娩出时残留在脐带和胎盘中的血液，含有重建人体造血和免疫系统的造血干细胞，是一份宝贵的生命礼物。目前，脐带血在世界范围内已能治疗80多种疾病，包括血液系统恶性疾病、血液系统非恶性疾病、免疫系统疾病、遗传代谢病和其他恶性肿瘤等。

昨天，脐血库专家还为市民详细解析了脐带血常见的疑问和误区。

专家释疑

脐带血冷冻久了会失效吗？

脐带血样本全被储存在-196℃的深低温液氮中，细胞处于休眠状态，有需要时才会解冻“唤醒”。

在脐带血放入液氮正式储存前，为防止造血干细胞在低温环境中破损，需要对脐带血加入冷冻保护剂，再进行降温处理。降温的过程中，要利用专业的计算机程序逐步缓慢降低温度，直至-90℃后才可转入-196℃深低温液氮中进行长期冻存，以确保干细胞的活性。

不久前，北京市脐血库对一份冻存21年的脐带血进行抽检，结果显示细胞复苏后活性达到95.96%。

国家卫健委每年都会对设在北京、天津、山东、上海、浙江、四川、广东的七家脐血库进行飞行检查，每三年还会对脐血库的各个流程进行全面的再执业验收检查。

脐带血只能救小体重患者？

采用单份脐带血移植治疗成人恶性血液病的成功案例已经越来越多。自北京市脐血库成立至今，脐带血已累计出库应用超过1400份，救治患者超过1300人，其中近一半患者为成人，最大年龄80岁，最大体重为110公斤。

截至今年11月，全国各脐血库出库应用体重最高纪录是117公斤。

自存却不能自用？

可能导致疾病复发？

从已有临床统计数据来看，血液系统疾病大部分都是后天因素引发的，遗传因素占比较小。英国著名医学杂志《柳叶刀》1997年发表的文献指出，以白血病为例，只有5%患者发病的原因来源于遗传因素，95%的发病都由后天环境因素所致，自存脐带血对这部分疾病完全可以应用。

自体脐血移植有着不可替代的优势。自体脐血移植，无需配型，为患者节省了宝贵的配型时间，还可保证较高的植入率和成活率。