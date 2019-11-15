11月8日，湖北省胸痛中心联盟2019年年终总结和质控会议在湖北省十堰市顺利召开，会上，由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起的“心健康公益行动”湖北站正式启动。

为了助力健康中国战略实施，推动心血管病防治工作在基层落地，“心健康公益行动”项目走进湖北省，该项目望借助湖北省胸痛中心建设的成功基础，发挥各分中心专家的学术影响力，将心血管救治工作更好的落地执行到湖北省各地市区县，增强患者及时就诊意识以提升基层救治能力。

会上，心健康公益行动专家指导委员会主席霍勇教授，武汉协和医院副院长黄恺教授，武汉协和医院心内科副主任王祥教授，湖北省人民医院心内科副主任夏豪教授，武汉同济医院心内科周强教授，武汉大学中南医院心内科主任王杨淦教授，武汉市中心医院心内科主任陈曼华教授，亚洲心脏病医院急诊科副主任张勇教授，天士力生物医药股份有限公司南三区销售总监李英杰经理等来自全国各地心血管领域的专家及基层医生代表等150余位嘉宾共同见证了“心健康公益行动”湖北站的启动仪式。

心健康公益行动湖北省启动仪式

作为湖北省“心健康公益行动”项目的执行主席，武汉协和医院副院长黄恺教授在大会致辞中表示：心血管疾病成为全民健康道路上最大的障碍，每年死于心血管疾病的人数350万。“心健康公益行动”作为一个基层公益平台，在提高全民保养心脏的健康意识、提升基层诊疗水平、降低心血管疾病发生率及死亡率等方面发挥了积极的作用。关于在湖北省“心健康公益行动”项目的执行，他表示要从三个方向做起，包括：助力胸痛中心建设、基层培训巡讲、患者教育，预计覆盖十堰、恩施、宜昌、襄阳等几个湖北省市区县。

武汉协和医院副院长黄恺教授致辞

会议现场，中国医师协会胸痛专业委员会主任委员、中国心血管健康联盟副主席霍勇教授和湖北省胸痛中心联盟主席黄恺教授为武汉市中心医院陈漫华，十堰市东风总医院杨汉东等13位来自湖北省各地区医院的心血管医生授予了“心健康公益大使”证书。随后，来自全国各地的多位心血管病专家在会议中开展溶栓主题演讲，河北医科大学第二医院傅向华教授、华中科技大学同济医学院附属协和医院王祥教授、十堰市人民医院王家宁教授、襄阳市中医院刘中华副主任分别就《急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药指南》、《急性STEMI溶栓路径和落实条件》、《急性STEMI院前溶栓治疗中国专家共识》及《基层医院溶栓病例分享静脉溶栓联合PCI治疗急性前壁心肌梗死1例》等内容进行学术交流并分享宝贵的临床经验。

颁发心健康公益大使聘书

会后，霍勇教授和黄恺教授接受了人民网·人民健康的专访。在采访中，霍勇教授表达了对湖北省胸痛中心全市模式建设高度的评价和认可，他认为“心健康公益行动”在湖北省的启动有助于基层心血管疾病的防治。项目实施期间使用到的重要技术例如对高危心血管疾病病人的筛查，基层溶栓，基层医生培训等，通过推广适宜有效的诊疗技术，在公众健康素养层面，也使心血管知识得到广泛普及。黄恺教授则表示，湖北省胸痛中心联盟到目前为止已形成遍布全省的地市级联盟，在此体系下，能够更好的践行基层的卫生宣教，对基层医疗机构进行培训，让医生更好的了解如何有效使用新一代的溶栓药。同时随着急诊PCI网络的不断建设，对于未被覆盖到的地区，“心健康公益行动”有助于对心肌梗塞患者的及时处理，从而减少病人死亡的发生。

最后，他们共同希望借助“心健康公益行动”这个大型公益平台将“公益之薪火传达基层惠及亿万基层患者。”（陈鑫淼）