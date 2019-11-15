孕产期和婴幼儿时期是生命的起点，妇幼健康关乎千万个家庭的幸福。国务院印发的《关于实施健康中国行动的意见》中明确提出，实施妇幼健康促进行动，加强妇幼建设，加大重点疾病防治力度，维护全生命周期的健康。在近日举办的促进产后母婴健康专题研讨会上，北京大学第一医院（北京大学妇儿保健中心）研究员，中华预防医学会妇女保健分会副主任委员赵更力表示，要注意产后保健，及婴幼儿身体健康，以减少疾病的发生。

赵更力说，产妇初为人母，除了要关注孕产期并发症康复和生殖系统的恢复外，还要产妇心理变化，特别是产后抑郁问题，由于分娩后体内激素水平的变化以及育儿的辛苦、生活秩序的改变等，会引起心情烦躁、情绪低落，尤其是宝宝的健康问题将直接影响到产后恢复。此外，要重视产后42天母婴的健康体检，既要了解孕期并发症的康复和婴儿生长发育情况，还要学习了解婴儿疾病预防知识和技能。

除此之外，由于婴幼儿免疫系统功能尚不成熟，极易受到疾病侵袭，妈妈们要及时为宝宝预防接种。疫苗接种可以有效预防各种疾病，是降低孩子患病风险的最有效方式之一，不仅可增强宝宝自身抵抗力，还有利于提高整个人群的免疫水平。

首都儿科研究所任晓旭教授提醒，刚出生的宝宝受母传抗体保护，但是母传抗体会在宝宝6月龄后消失，而此时宝宝自身的抵抗力尚未完全建立，极易感染肺炎球菌疾病。因此，及早预防接种，为宝宝构建免疫屏障，是目前普遍推荐的对抗婴幼儿肺炎球菌疾病的最有效方法。由于6月龄到1岁儿童是肺炎球菌疾病攻击的主要对象，建议家长们尽早在孩子6周龄时预防接种，在6月龄前完成肺炎球菌疫苗的基础免疫。