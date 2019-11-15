流感来了，有中医我不怕

日前，国家卫生健康委就我国流感防控工作召开新闻发布会，提出11月中下旬流感活动将开始逐步增强，之后我国也将由北向南陆续进入流感流行季。

“中医药在流感的预防与治疗方面积累了丰富的经验，有非常多有效的经方验方，用药较为安全，同时还不会出现菌群失调、耐药等弊端。”首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉表示。面对来势汹汹的流感病毒，正确运用中医药方法能让百姓保持健康、减轻病痛。国家卫生健康委日前印发的《关于做好今冬明春流行性感冒医疗工作的通知》也明确提出要“充分发挥中医药特色优势”“科学应用中医药技术方法开展治疗”。

流感不是感冒

流感的全称为流行性感冒，因此，在生活中，老百姓往往会将流感和感冒混淆为同一种疾病，觉得“扛一扛”就好了，但二者并不相同，流感可能会引起危及生命的并发症，需要及时治疗，绝不可小视。

“其实，流感和感冒从症状上就可以区分。”中国中医科学院西苑医院肺病科主任苗青提出，流感患者多会有39到40摄氏度的高热寒战，全身疼痛明显，常有严重的咳嗽，而普通感冒不发热或轻中度热没有寒战，常有鼻塞和喉咙痛等症状。

刘清泉介绍，流感是人感染流感病毒引起的急性呼吸道传染病，与普通感冒的病因不同。而且流感病毒易变，传染性较强，要注意预防和早期治疗。在中医学中并没有“流感”一词，但早在《周礼》中就提出了“疫病”的概念，认识到不同于一般的“伤风、感冒”，是一种具有一定传染性，容易造成流行，发热头痛为主要表现的疾病。

刘清泉提醒，即使是普通感冒，也应引起重视、及时治疗，否则将容易招致流感的发生。若出现发烧、头痛、肌肉和关节痛等症状，一定要马上就医。

中医药防治历史悠久、确有优势

北京市中医管理局印发的《北京市2019年冬季流行性感冒中医药防治专家指导意见》提出，流行性感冒建议首选中医药治疗，病后易发生重症的高危人群、重症和危重症病例建议采用中西医结合治疗。可见中医药在治疗流感方面颇具优势。

“‘西班牙流感’在1918年到1919年几乎传遍了欧洲、亚洲和北美洲，造成约10亿人感染，近4000万人死亡。在当时的中国，中医药成为抵御流感的手段，地方政府给有流感病人的家庭发放中药，通过焚烧大黄和苍术来消毒空气，建议民众服用银翘散抵御流感。”刘清泉认为，中医药防治流感在我国历史悠久，对维护人民健康起到了重要的作用。

刘清泉介绍，早在《黄帝内经》时期，流感就以“伤寒”为诊断。《难经五十八难》提出“伤寒”五种分类方法，分别为“中风、伤寒、湿温、热病、温病”。清代叶天士更是建立了卫气营血辨证，吴鞠通所创造的银翘散等方剂至今仍在广泛应用，他们对流感的研究达到了一个顶峰。

近年来，中医药防治流感研究更加深入。2009年，甲型H1N1在全球爆发，专家们以治疗伤寒的麻杏石甘汤和治疗温病的银翘散为基础方，经过6个多月的临床研究，优选出有效方剂金花清感方，得到了国内外中西医专家的认可。以连花清瘟胶囊等为代表治疗外感发热的中成药也经临床研究，充分证明了在流感治疗方面的有效性，被列入国家卫生健康委发布的《2019-2020年流行季流感防控工作方案》的推荐使用药物。

中医治疗流感须辨证

中国中医科学院广安门医院呼吸科主任医师李光熙介绍，因季节不同、气候不同，中医对流感有伤寒、湿温、春温、冬温等不同的诊断，防治流感的方法药物也不同，这些都需要辨病与辨证相结合，由医生准确地判断病情之后才可使用，百姓不可滥用清热解毒等功效的中成药。

“中医药治疗流感的关键在于注重初期和重症的治疗。”刘清泉提出，中医的治疗既不单纯针对病因，也不单纯针对人体内在因素，而是把握了病因与机体相互作用的规律，依此制定相应的治则治法，比如“伤寒”是因寒邪伤阳气，要初用辛温法，后期回阳，而“温病”是因热邪伤阴液，要初用辛凉，后期救阴。

同时，刘清泉提醒，若出现发烧症状，切不可盲目捂汗、出汗。中医认为“正气存内，邪不可干”，流感的发生与正气虚直接相关，保护好正气才能更好地抵御疾病，捂汗的方法很可能会损伤正气。

儿童、老人如何防流感

儿童、老年人都属于流感的易感人群。对儿童来说，流感主要的伤害源自并发的肺炎、支气管炎、脑膜炎等，一般情况下，孩子越小，发病越重，造成的健康风险也越大。而老年人抵抗力较弱，得流感后容易引起心肌炎等并发症，还会加重原有的慢性病。因此，这两类人群应格外重视流感的预防。

“儿童同老年人容易体虚多汗的体质不同，其患病的内因主要在于食滞、内热、上火等，因此对于儿童而言，防治流感的重点是一定要做好早期预防工作。”首都医科大学附属北京儿童医院中医科专家闫慧敏建议，冬季要及时调整儿童的饮食结构，多食用清淡好消化的食物，同时也要加强锻炼、规律作息，并接种流感疫苗。若出现发热症状，要以物理降温为主，能用中药退热，就尽量不用西药退热。《2019-2020年流行季流感防控工作方案》推荐儿童使用小儿肺热咳喘口服液等中成药治疗流感，并强调，没有儿童适应症的中成药不宜给儿童使用。

刘清泉提出，老年人在流感的防控中一定要注意生活规律，保持充足的睡眠，不能过多熬夜和进食辛辣刺激的食物。在晨起锻炼时，不可过度，汗出不可过多，要以身上微微汗出为准则。进入冬季后，老年人一般较为注意保暖，但不可穿得过厚，这样反而会产生内热，更容易招致流感。同时，老年人往往有高血压、糖尿病等慢性疾病，因此在流感流行期间一定要注意慢性病的控制，让身体保持较为良好的状态。

此外，李光熙介绍，对于老人和既往有肺部基础病的患者来说，一次流感可能就意味着长达月余的痛苦过程，尤其表现在咳嗽、咳痰等呼吸道症状迁延不愈，服药效果不佳，这种情况下可以尝试用中医外治法进一步治疗。

防流感，试试中药代茶饮

北京中医药大学东直门医院主任医师姜良铎介绍，预防流感最简单有效的方法便是中药代茶饮，通过温和调养体质，来达到增强自身抵抗力的目的。

“中药代茶饮也需要辨证施方，要区分气虚、阴虚、痰湿和积热体质采用不同的泡茶方。” 据此，姜良铎开出以下四个防流感中药茶饮方：

①表现为气短、易出汗、乏力的气虚人群，可选用党参3克、苏叶3克的泡茶方，可适量加入茶叶，南方地区建议加入少许藿香。

②表现为易口唇干燥、易疲劳、易感冒的阴虚人群，可选用百合6克、桑叶3克、菊花（非野菊花或苦菊）3克的泡茶方。

③表现为痰多不喜饮、全身困重、常感胸腹胀的痰湿人群，可选用藿香3克、佩兰3克、薄荷1克的泡茶方。

④表现为口舌易生疮、易上火的积热人群，可选用金莲花3克、大青叶2克、芦根6克的泡茶方。