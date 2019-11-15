胸痛六天后 她的心脏突然破裂
一次堪称“惊心动魄”的手术近日在中山大学孙逸仙纪念医院顺利完成。74岁老人因胸痛入院，发现心肌梗死后并发室间隔穿孔，也就是俗称的“心脏破裂”，危在旦夕。
记者获悉，患者初次胸痛发作并没有引起足够重视，耽误了治疗时机，幸好最终被救回。中山大学孙逸仙纪念医院心血管外科主任杨艳旗教授指出，这个案例值得公众重视。如果她在出现胸痛症状就尽早就近至胸痛中心就诊，也许就不会发生严重并发症。
心脏破裂前，74岁的钱奶奶并非没有收到过“警报”。今年8月，她曾发作过一次剧烈胸痛，但当时并没有重视。6天后，钱奶奶再次出现剧烈胸痛并伴有两次晕厥，家人急忙将其送至当地医院。初诊医院当即诊断为急性心肌梗塞。通过胸痛中心网络医院系统联系，初诊医院联系到中山大学孙逸仙纪念医院胸痛中心进行会诊，深夜为钱奶奶转院并启动抢救预案。
8月14日，杨艳旗教授及其团队在多学科密切配合下，成功为钱奶奶施行了体外循环下室间隔破裂修补、室壁瘤切除术和冠状动脉搭桥术。
“冠心病在我国发病率逐年上升，具有起病突然、致死致残率高等特点。”杨艳旗介绍，冠心病的危险因素有高血压、血脂异常、肥胖、高血糖、吸烟、不合理膳食、过量饮酒等。
专家提醒，预防冠心病应该改善生活方式，积极锻炼身体、远离烟酒，控制好高血压、高血脂、糖尿病等因素，定期到医院进行体检。如果出现不适应及早就医。（全媒体记者任珊珊 通讯员张阳、刘昕晨、黄睿）
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