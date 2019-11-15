胖娃脖子变黑 当心糖尿病

11月14日是联合国糖尿病日。糖尿病并非老年人“专利”，资料显示，近年来我国儿童糖尿病患者不断增加，其中以自身免疫问题导致的1型糖尿病为主，但和肥胖相关的2型糖尿病儿童病例也在不断增加。专家提醒，糖尿病早期症状并不明显所以常常为人忽略，1型糖尿病更有四成是到了酮症酸中毒的紧急情况才发现病情，建议每年儿童体检中增加血糖检测项目。

儿童糖尿病1型占九成

广州市妇女儿童医疗中心遗传与内分泌科主任医师李秀珍介绍，1型糖尿病占了儿童糖尿病的九成。2017年中国约有4100名15岁以下新发病例，这一数字以每年3%的速度递增。

“我家孩子又不胖，怎么会得糖尿病呢？”不少家长在孩子被确诊为1型糖尿病后，会问这样的问题。实际上，1型糖尿病是由于自身免疫原因导致胰岛β细胞被破坏、胰岛素绝对缺乏引起的，多数发生在儿童和青少年身上，无论胖瘦都有可能患病。

李秀珍介绍，1型糖尿病往往起病很急，而且会有糖尿病典型的“三多一少”的症状，也就是多尿、多饮、多食和体重减轻，“本来已经能一夜无尿的五六岁孩子，如果突然又容易尿床了，有可能就是1型糖尿病的症状”。但是这些信号往往会被家长所忽略，而当孩子逐渐出现消瘦、疲乏、精神萎靡，还可能会有腹痛、恶心、呕吐和便秘等情况，又容易被误认为是胃肠或神经方面的疾病。

1型糖尿病 四成到“中毒”才发现

假如糖尿病得不到及时治疗，患者会出现糖、蛋白质、脂肪代谢紊乱，进而引起心脑血管、肾、眼睛和神经病变；还容易出现酮症酸中毒的紧急情况，表现为呼吸困难、气促，呼出的气体有烂苹果味，严重酸中毒时会出现嗜睡、昏迷、抽搐甚至危及生命。值得注意的是，由于症状容易被忽略或误诊、得不到及时治疗，在我国，40%的1型糖尿病患者是在发生酮症酸中毒后才被确诊。

李秀珍介绍，1型糖尿病可以发生在任何年龄段，肠道病毒感染可能是其中一个诱发因素，母乳喂养有助于预防1型糖尿病。但只要规范治疗、管理好病情，不仅对寿命不会有大影响，在校表现也不会比其他孩子差。由于胰岛素绝对缺乏，1型糖尿病的孩子终身都需要依赖胰岛素治疗。

胖孩子脖子腋窝发黑 高度怀疑糖尿病

随着儿童肥胖率增加、体力活动减少，和肥胖相关的2型糖尿病在儿童中的患病率也在逐年增长。

李秀珍介绍，和1型糖尿病相比，2型糖尿病的儿童病例多数年纪较大，往往有家族史，体重超重或肥胖，比1型糖尿病会更早地出现慢性心脑血管并发症。她特别提醒，假如家长发现肥胖孩子腋窝、颈部、腹股沟出现“老泥”状但洗不掉的“黑渍”，也就是专业医生所说的黑棘皮病，就要高度怀疑2型糖尿病。因为2型糖尿病的发病原因是肥胖引起胰岛素抵抗以及分泌相对缺乏，而胰岛素抵抗是黑棘皮病发病的重要环节。

建议： 儿童体检加测血糖

“儿童血糖管理相对于成人来说，难上加难。”李秀珍解释，儿童比成人需要更多的睡眠、学习时间，运动时间难以保障；低年龄的孩子对心跳加快、手抖、出冷汗等低血糖症状的感知比较差，容易发生低血糖意外；还有一些孩子不可预知的行为和饮食习惯会导致医从性问题。

李秀珍指出，家庭的有力支持，很大程度上可以帮助糖尿病患儿更好地管理自己的血糖，提高心理健康状况和生活质量，维持正常的生长发育。尤其是1型糖尿病的孩子，每天的饮食从量到质都要具体规划，而且每天需要多次注射胰岛素以及进行血糖监测，有的孩子害怕病情被学校知道，会自己躲在厕所里进行。她同时呼吁学校和老师们对糖尿病患儿给予更多关怀。

“糖尿病早期可以没任何症状，而仅仅表现为血糖、尿糖升高。但目前儿童、青少年的常规体检，基本上都不查血糖这一项。建议家长给孩子每年检测血糖，或者家中老人有血糖仪的家庭，也可以在家中给孩子测测。”李秀珍说。（/广州日报全媒体记者伍仞 通讯员李雯）