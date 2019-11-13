中国疾控中心:鼠疫可防可治 市民不用过度担心

人民网北京11月13日电（记者杨迪）针对北京接诊两名鼠疫患者引发的舆论热点，中国疾控中心今日在官网发布文章称，鼠疫可防可治，北京市民不用过度担心感染风险。

中国疾控中心表示，北京市不是鼠疫疫源地，自然环境中不存在鼠疫菌，老鼠中也不带有鼠疫菌，市民没有通过接触鼠等动物而感染的机会。

两例输入病例发现后，北京市卫健系统已及时对病例进行隔离治疗，对病例进京后活动情况开展了详细的流行病学调查，对可疑暴露人群进行了详细的排查，对接触者进行了医学观察和预防性服药，对相关场所进行了终末消毒，同时加强了发热病人监测，此次疫情进一步扩散的风险极低。市民可正常工作、生活和去医疗机构就医，不用担心感染风险。

据报道，内蒙古锡林郭勒盟卫生健康委、北京市朝阳区卫生健康委昨日晚间联合发布消息指出，2019年11月12日，内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗2人经专家会诊，被诊断为肺鼠疫确诊病例。目前，患者已在北京市朝阳区相关医疗机构得到妥善救治，相关防控措施已落实。

鼠疫小知识

鼠疫的基本特点

鼠疫是一种古老的传染病，由鼠疫耶尔森氏菌引起。鼠疫潜伏期一般为1至6天，个别病例可达8至9天。

感染鼠疫菌以后，临床可表现为腺鼠疫、肺鼠疫及败血型鼠疫等类型。腺鼠疫最为常见，通常表现为发热和局部淋巴结肿大，治愈率高。肺鼠疫常表现为高热、咳嗽、胸闷、呼吸困难、咳血，由于起病急，病情进展快，如得不到及时治疗，病死率高。败血型鼠疫症状也较为严重，预后较差。

鼠疫是自然疫源性疾病，携带鼠疫菌的宿主动物主要是鼠、旱獭等啮齿类动物。自然条件下，我国带菌动物主要分布在特殊环境中。北京不是自然疫源地，自然环境和鼠类中不存在鼠疫菌。

鼠疫的传播途径

鼠疫主要通过病媒生物传播、接触传播和飞沫传播。在自然疫源地，病媒生物传播是最主要的传播方式，跳蚤是传播鼠疫的主要媒介，寄生在染疫动物的跳蚤感染鼠疫菌后再叮咬人，即可造成人的感染。接触传播是指人在宰杀、剥皮及食肉时接触染疫动物，或接触鼠疫病人的排泄物、分泌物时，病菌通过皮肤表面伤口或粘膜进入体内而造成感染。此外，肺鼠疫患者呼吸道分泌物中含有大量鼠疫菌，病人在呼吸、咳嗽时释放出的病菌可以形成飞沫而短时间悬浮于空气中，此时他人吸入时也可造成感染。

鼠疫是可以有效治疗的

鼠疫是古老的细菌性传染病，临床上可以使用多种有效抗生素进行治疗。病人如果能够早期就诊，并得到规范有效治疗，治愈率非常高。可疑接触者也可通过预防性服药而避免发病。

公众如何做好个人防护

良好的个人卫生习惯，是做好各种传染病包括鼠疫防护最有效的措施。就当前来说，北京市民无须采取特殊的个人防护措施，应保持良好的个人卫生习惯，如勤洗手，尽量避免去人群拥挤场所，去医疗机构或个人出现发热、咳嗽等相关症状时要及时佩戴口罩等。

如果怀疑自己与病例有过接触，可以进行自我观察，或向当地疾控部门主动申报，取得专业指导，一旦出现发热、咳嗽等症状时应及时就医。

外出旅游时尽量减少和野生动物接触，不去逗玩健康状况不明的旱獭，做好防蚤叮咬，通过使用驱避剂、减少躯体暴露，避免被蚤叮咬，不私自捕猎、食用野生动物。

我国鼠疫疫情情况

历史上，鼠疫出现过三次世界范围内大流行，曾经被称为“黑死病”，造成人类生命健康严重损失。建国前，我国鼠疫疫情也非常严重。新中国成立后，我国政府高度重视鼠疫防控工作，发病数明显下降，至80年代平均每年报告约20例病例，90年代，我国南方鼠疫疫情曾出现过短暂上升，自2010年以来每年仅有零星病例报告，主要集中在我国西北部分省份。在此次疫情之前，北京未发现过鼠疫病例。

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