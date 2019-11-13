权威专家解读糖尿病防治指南

40年来，随着我国人口结构及人民生活方式的改变，糖尿病从少见病变成一个流行病，患病率从1980年的0.67%飙升至2013年的10.4%。为有效防治这种疾病，从2003年至2017年，中华医学会糖尿病学分会相继颁布了五版中国糖尿病防治指南。

那么1、2型糖尿病到底有何区别？近些年来糖尿病的防治方面有哪些突破性进展？糖尿病是不是都需要终身服药？生活中有哪些环境因素可以导致容易患病？

2019年11月14日 周四15:00-16:00，卫生部北京医院内分泌科主任、中华医学会糖尿病学分会候任主委郭立新教授将在“人民好医生”客户端进行视频、图文直播，并在线解答关于糖尿病防治方面的问题，千万不要错过！

专家简介

郭立新，卫生部北京医院内分泌科主任，主任医师，教授。北京大学、协和医科大学博士研究生导师。

中央保健会诊专家、国家卫生计生委慢病咨询专家委员会委员、中华医学会糖尿病学分会候任主任委员、中国医师协会内分泌代谢科分会常委兼副总干事·糖尿病教育委员会主任委员、中华医学会老年医学分会内分泌学组副组长、中国科协全国糖尿病科普专家团秘书长、中国健康促进会中老年保健专委会副主任委员、中国药品安全合作联盟专家委员会副主任委员、中国研究型医院糖尿病专业委员会副主任委员。北京医学会常务理事、北京医学会糖尿病学分会前任主任委员、北京医学会糖尿病学分会社区学组组长、北京医师协会内分泌分会会长、北京慢性病预防与控制研究会常务副会长。

擅长：糖尿病相关疾病，老年内分泌代谢疾病。

出诊时间：周一上午、下午，周四上午

我国糖尿病有以下五个流行特点：

1、以2型糖尿病为主，1型糖尿病及其他类型糖尿病少见，男性患病率高于女性。

2、各民族间的糖尿病患病率存在较大差异，其中满族患病率最高为15%，藏族较低为4.3%。

3、经济发达地区患病率明显高于不发达地区，城市高于农村。

4、未诊断糖尿病比例较高。2013年的全国调查表明，未诊断的糖尿病患者占总数的63%。

5、肥胖和超重人群糖尿病患病比例显著升高至正常人的三倍。

糖尿病的饮食控制原则：

1、合理控制总热量。热量摄入以达到或维持理想体重为宜 。一般先计算标准体重，一个人的标准体重（kg）=身高（cm）-105，一般波动在10%以内为大致正常，超过标准体重20%为肥胖，低于20%为消瘦。 根据标准体重制定每天总热量摄入。 一般休息时20-25千卡/公斤体重·天；轻体力劳动时25-30千卡/公斤体重·天；中等体力活动时30-35千卡/公斤体重·天；重体力劳动时30-40千卡/公斤体重·天。

2、食物成分比例分配要适当。碳水化合物 （主食、薯类、水果、甜食等）占50-55%；脂肪（动物油、植物油、脂、动物内脏、外皮、肥肉，植物的果实、坚果等）占20-30%； 蛋白质（由氨基酸所组成的物质，牲畜类的肉、奶，蛋类，植物蛋白，如豆类等、芝麻、瓜子及干果类）占15-20%。

3、饮食方案个体化。根据患者具体情况，饮食方案个体化、制定合理、较为详细的饮食计划。不采取禁食或偏食等强制性措施，防止营养失衡。

4、避免空腹饮酒、大量饮酒，少食油盐。应用磺脲类和胰岛素时应特别注意，尽量避免饮酒。

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