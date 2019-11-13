每天一个牛油果能降脂
周 铭
牛油果，又名油梨、鳄梨，主要产自墨西哥。在世界百科全书中，牛油果被列为营养最丰富的水果，有“1个牛油果相当于3个鸡蛋”“贫者之奶油”的美誉。美国宾夕法尼亚州立大学的营养学家发现，超重或肥胖的成年人每天吃1个牛油果，可降低体内“坏”胆固醇（低密度脂蛋白胆固醇）的含量。
研究人员选取了45名参试者，在正式试验开始前，他们先吃2周普通饮食，随后被随机分为3组，分别食用5周的低脂饮食、含有适量脂肪的饮食和含有适量脂肪且每天吃1个牛油果的饮食。结果显示，饮食中包含牛油果的参试者，体内的“坏”胆固醇含量显著降低。
发表在《营养学杂志》上的这项研究认为，牛油果含有的油酸是一种单不饱和脂肪，它可代替膳食中的饱和脂肪，所以有降低胆固醇的功效。牛油果的这种生物活性，有助降低患癌症和心脏病的风险。▲ （周 铭）
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