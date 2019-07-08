哪些食物胆固醇含量高？

大家都知道蛋黄的胆固醇含量特别高，但除了蛋黄，到底哪些食物中含有胆固醇呢？今天，我来给大家归归类。

蛋类。鸡蛋中的胆固醇含量高，其他蛋类也不逊色。有谣言说，鸡蛋中有胆固醇，鹌鹑蛋里就没有。按《中国食物成分表》的数据，100克去壳鸡蛋中的胆固醇含量是585毫克，鸭蛋565毫克，鹅蛋704毫克，鹌鹑蛋515毫克……凡是蛋类的蛋黄都含有大量胆固醇。不过，蛋黄毕竟很小，远远不到100克，一个鸡蛋黄的胆固醇总量大约只有200毫克。蛋类是营养丰富的食物，因此大家也没有必要因为胆固醇高放弃吃，只需注意量即可。

肉类。瘦肉也是含有胆固醇的，例如100克后臀尖猪肉中含有87毫克胆固醇，猪腿上的瘦肉也有79毫克，猪小排是146毫克，大排是165毫克；鸭子、鸽子肉的胆固醇含量在肉类里也算高的，100克肉中的胆固醇含量大概是100毫克；瘦牛肉和瘦羊肉大概是60毫克，相对较低。不过，大家更钟爱肥牛和肥羊，肥羊片的胆固醇含量可就在90毫克以上了，具体多少，要看里面肥瘦肉的比例。

鱼虾蟹贝类水产品。水产品胆固醇含量也不少，鱼类相对低些，比如100克鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、武昌鱼、胖头鱼、带鱼、黄花鱼等常见鱼类的胆固醇含量在70～130毫克之间。而海鲜、河鲜要高一些，河蟹的胆固醇含量是267毫克、基围虾181毫克、河虾240毫克、鲍鱼242毫克，动物肝脏肾脏差不多就是这个水平。不过研究发现，水产品摄入量和心脑血管疾病之间是负相关，不必因为胆固醇而疏远它们。

和鱼肉相比，液态奶胆固醇含量低得多。100克全脂牛奶或酸奶的胆固醇含量约在15～30毫克之间。研究未发现每天喝一杯牛奶和高血胆固醇、心脑血管疾病之间存在联系。

很多人体检时会发现胆固醇超标，医生建议控制血脂，这里教大家几招。

1.换用不粘锅烹调，爆炒改成蒸、煮和凉拌，把烹调油砍掉一半；2.主食吃至少一半的全谷杂粮，特别是多喝杂粮豆粥；3.多吃少油烹调的蔬菜，先吃碗蔬菜再开始吃饭，绿叶菜每天至少半斤。水果每天一个即可，坚果每天一小把。

认真实施这几项措施后，甘油三酯就能逐渐降下来。如果再加上每天40分钟的运动，让肌肉变得紧实，体能变得充沛，低密度脂蛋白胆固醇也会慢慢 降下来。每天一个鸡蛋照吃，但不要吃炒蛋或煎蛋，最好改成煮蛋、蛋羹和蛋花汤。每天一两肉或一两鱼也可以吃，但不要煎炸和红烧，多用蒸、炖等少油的烹调方式，并去掉浮油和肥肉。蛋白质不足的部分，可以把以前过多的主食、零食和肉类砍掉，换成每天半碗豆腐和一杯酸奶，这对控制血脂非常有好处。▲