做好抗击疫情“后备力量” 壹心理多举措助力打赢疫情心理保卫战

抗击新冠肺炎是一次攻坚战，也是一场全面战，在全国人民众志成城抗击疫情时，壹心理为大众的心理健康而战，全力履行自己的社会责任，做好抗击疫情“后备力量”。

携手人民网“人民好医生”等多平台联合涌动温暖力量

1月28日，心理服务平台壹心理携手人民网“人民好医生”客户端开通疫情公益心理援助专线，召集全国130余名具备专业背景和重大危机处理经验的心理咨询师，提供免费公益心理疏导。

该心理援助专线每日服务时间从上午9点至晚上22点，每次时长25分钟以上，服务对象包括一线医护人员及其家属、已确诊或疑似的患者及其家属、因疫情急需心理疏导的大众人群。截至目前，已服务超过4000人次。

此外，壹心理公益心理援助专线还得到各大暖心品牌联合推广支持，包括学习强国、今日头条、腾讯医典、新浪健康爱问医生、樊登读书在内的超过150家品牌共同加入，积极关注和守护疫情下人们的心理健康。

勇担社会责任，做抗疫队伍的后背力量

自疫情发生以来，壹心理第一时间展开行动，大年初一便在内部快速组建工作团队，制定心理援助项目后背计划，迅速调动各业务，投身进“抗疫心理保卫战”中。

除了上线心理援助专线，1月26日，壹心理针对普通民众、医务人员、疑似或确诊患者、患者家属四类人群可能出现的心理危机，率先发布《新冠肺炎心理支持手册》，并组织壹心理咨询专家团队，通过联合人民网等权威机构和媒体，传播专业权威的心理缓解指南。随后，壹心理原创团队跟进疫情发展状况，陆续发布了《自我心理保护方法》等原创内容，为公众提供心理疏导，记录疫情下的普通人悲欢，通过文字给到人们正向积极的抚慰。

疫情下，人们的心理健康状态究竟如何？壹心理测评研发团队结合专业量表，专门研发了免费的《疫情心理健康在线心理测评》，帮助人们更好地觉察心理状态，引导人们积极调整和自助。此次测评包括25道精选问题和6页专业报告，从抑郁、恐惧、疑病、易怒、强迫和轻信6个维度进行评估。测评发布后，被人民网、人民好医生、学习强国等重点推荐，截至目前，已有400多万用户完成“疫情心理体检”，“疫情下的心理健康”引起全民重视。

依靠壹心理丰富的专业资源优势，更多暖心且专业的疫情心理调节指南也被听到看到。面对此次疫情给大众带来的焦虑、紧张、愤怒等情绪，壹心理平台中的心理专家和咨询师积极发声，通过直播带去专业知识和调节方法，陪伴大家共克时艰。

1月27日至今，壹心理执行和策划的公益直播已超过30场，为人民网、百家号、快手、荔枝FM、小红书、猎聘等多平台用户提供了专业而全面的心理支持。

壹心理学院在此次防疫期间，免费开放70+堂心理课，90天读书会员VIP；冥想星球免费提供正念冥想系列课程；免费为壹心理志愿咨询师开放《危机干预》相关课程，提升服务者干预能力。

此外，壹心理问答平台人生答疑馆上线创伤应激陪伴团，400多位专业答主，通过专业知识和温暖文字安抚求助者。

同时，多位心理专家为疫情心理援助咨询师提供培训督导。企业员工心理干预、情绪疏导服务也在陆续开展中。壹心理还为北大心理危机干预内训、武汉心理医院等多家机构提供直播技术支持。

接下来，壹心理将继续利用在心理学方面的专业优势、资源优势、平台优势、技术优势，为广大用户和民众带来更多心理防疫服务，为打赢这场心理保卫战持续助力，贡献力量。