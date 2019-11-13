反复口腔溃疡或是白塞氏病

小王今年30岁，反复出现口腔溃疡已有三四年了，每次发作都非常痛苦，到口腔科或消化科就诊，对症处理后往往过几天会好转，但经过一段时间就复发，有时甚至持续一两个月，对生活造成很大影响。

与医生朋友聊天，发现他除了口腔溃疡外还有外阴处溃疡和多发皮肤红斑的表现，于是推荐他到河南中医药大学一附院风湿科就诊。经过详细检查，小王被确诊为白塞氏病。经过中药调理，口腔及外阴溃疡很快消失，皮肤红斑也消退了，快一年了也很少复发。

据河南中医药大学一附院风湿科副主任医师李松伟介绍，白塞氏病又称贝赫切特病，是一种以口腔溃疡、外阴溃疡、眼炎及皮肤损害为主要临床特征，累及多个系统的慢性炎症性疾病，又称为“口眼生殖器综合征”，多见于青壮年。

目前该病确切病因不明，绝大部分白塞氏病患者以口腔溃疡为首发症状，可在多个部位出现，反复发作，严重者疼痛剧烈，影响进食。除口腔溃疡外，还可出现外阴部溃疡、皮肤病变（结节性红斑、痤疮样毛囊炎、浅表栓塞性静脉炎），部分患者还可出现眼炎，尤其是男性患者，出现如葡萄膜炎，眼睛红肿、疼痛，视物不清，反复发作可造成视力障碍甚至失明。

“白塞氏病反复发作，如不及时治疗，可累及消化系统、神经系统、血管等，重者可出现溃疡出血、肠穿孔、腹膜炎、脑膜炎、脑炎、脊髓炎等，累及血管可出现肺栓塞、静脉血栓形成、动脉瘤，动脉瘤破裂出血，可危及生命。”李松伟就此提醒，如果出现反复发作的口腔溃疡，不要轻视，要及时到医院风湿免疫科就诊，排除白塞氏病。(记者 林辉 通讯员 陈璐)