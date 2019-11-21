反复流产还能不能怀上

浙江读者李女士问：我今年29岁，之前尝试两次怀孕都流产了，我这种情况是不是没有希望了？

东南大学附属中大医院生殖中心主任医师梁元姣解答：复发性流产指的是与同一配偶连续发生两次及以上的流产。究其原因，考虑和染色体异常、母体生殖道、内分泌异常、免疫功能异常、生殖道感染、宫颈机能不全以及血栓形成倾向有关。但这些能够识别的原因仅仅占复发性孕流产的50%，还有不少是不明诱因的流产。

复发性流产不可怕，找到原因是关键。对于连续流产两次以上的女性，夫妻双方应及时就医，查明流产原因。若是不明原因的复发性流产，应在医生指导下怀孕，提前用药调整内分泌。只要积极检查、治疗，无论是自然怀孕还是采取助孕手段，绝大多数人都能怀上和生下健康宝宝。