胸部意外受伤怎么急救

日前，香港立法会议员何君尧在街头遇袭，左胸处受刀伤，紧急送医救治，幸好并无生命危险。作为急诊外科医生，有时会碰到胸部刀扎伤的病例。有的人是因为干活时不小心被锐器扎伤，有的是因为酒后或争执意外受伤。今天来和大家说一说有关胸部刀扎伤的知识及急救处理。

心脏受伤与发生气胸最危险

人的胸部分布着胸大肌、胸小肌等肌肉，保护内脏和骨骼。胸部分为左右两侧，其中，左侧胸腔内有重要脏器心脏，心脏又被两个肺叶所包裹，右侧胸腔内也有肺叶。

胸部刀扎伤最致命的后果是心脏的损伤。我们都知道心脏是一个供血泵，每时每刻都在把身体的血液泵到全身各个组织和脏器中，若心脏被刀扎伤，就会迅速引起大出血，在短时间内使人出现失血性休克，进而导致死亡。

但是，胸部刀扎伤所引起的最常见且严重的后果是另一种损伤——肺部损伤，因为肺部损伤会引起血胸和气胸。血胸是指全血积存在胸腔内，又称胸膜腔积血，其临床表现因胸腔内积血的量、速度、患者的体质而不同，急性失血时可出现面色苍白、脉搏细速、呼吸急促、血压逐步下降等低血容量休克症状。我们都知道，肺是人体用来呼吸的器官。当肺被扎伤后，人仍会呼吸，这就会导致一些空气从扎破的肺叶溢出，造成呼吸困难，而被吸入的大量气体不能正常通过呼吸系统转化，便会形成气胸。

此外，还有一种气胸叫张力性气胸。若刀扎伤的伤口与胸膜腔相通，且形成单向活瓣，人吸气时空气从伤口进入胸膜腔内，而呼气时活瓣关闭。胸腔内的空气不能排出，就会导致胸膜腔内压力不断升高，压迫肺使之逐渐萎陷（指原已充满空气的肺组织因空气丧失而使肺泡塌陷关闭的状态），并将纵隔压向健康的那侧肺，产生呼吸和循环功能的严重障碍，引起严重的呼吸困难，非常危急。患者会感受到呼吸困难，在急救人员到来之前，能做的只有平坐，保持安静，避免运动。

不要往伤口上撒止血粉

对于被刀扎伤后的流血伤口，患者尽量取用身边能拿到的干净的布、毛巾或洁净织物进行加压包扎，也就是按住伤口，防止其继续出血。

如果胸部被刀扎或被异物穿刺后，患者不应自行把刀或穿刺物拔出伤口，这样有可能造成附近血管和神经的二次损伤，导致严重的后果。

在日常生活中，可能会有意外导致的伤情出现，无论是哪种情况，尽量保持镇定，不要慌乱。要做的第一件事便是止血，但切记不要往伤口上撒任何止血药粉。因为在药店里买的止血粉并不是无菌的，会增加伤口感染的几率。等到医生进行清创时，由于止血粉混杂其中，一是判断不清伤口的深浅和状况；二是在用双氧水、生理盐水等清洗伤口时，不易清洗干净；三是还需要把受感染的创面做部分切除，才能缝合，反而增加了伤口处理的难度。所以，应选择前文提到的干净织物按压止血的方法，同时别忘了及时求救或拨打急救电话，尽快到医院接受诊治。

（作者：北京市密云区医院急诊外科医师）