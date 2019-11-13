煲中药，你家的煲药器具选对没？

和医院代煎相比，把中药拿回家煲的确麻烦些，但是可以煲得更加细致。但煲中药的过程中，除了要掌握先下、后下等煎煮方法外，选对煲药的器具也很重要。广州中医药大学第一附属医院招志辉主管中药师教你如何选。

忌 铁锅、铜锅、铝锅、锡锅等

【铁锅】铁的化学性质不稳定，煎煮过程中易与中药所含鞣质、油脂、生物碱、香豆素等多种成分发生化学变化，影响药效，甚者药液呈绿、黑色，嗅涩、腥味。

【铜锅】

（1）一般的铜锅，是由铜和锌所组成的合金。研究发现，一般的铜锅煎煮的药液可测出微量铜离子，铜离子会促使中药中的不饱和碳链的油脂以及维生素A、C、D等成分发生氧化，失去生物活性，且可能会对黏膜产生刺激和毒性，故一般的铜器不是理想的煎药器具。

（2）紫铜是铜单质，其熔点为1083℃，无同素异构转变，同体积的质量比普通钢重约15%。因其物理、化学性质较稳定，所以紫铜制作的紫铜锅是膏方制作常用的器具之一。但缺点是价格较高。

【铝锅】不耐强酸、强碱，从 pH1～2或pH10的煎液中可检出铝离子，甚至加重某些因体内铝含量过高的疾病病情。

宜 砂锅、陶瓷锅、不锈钢锅等

【砂锅】传热均匀，化学性质稳定，水分蒸发量小。但亦具有孔隙和纹理多 ,易吸附各种药物成分而串味的小缺点。

【陶瓷锅、搪瓷器皿】不易糊锅，不会与中药有效成分起化学反应。便于清洗也不会留下药味 ,更具有保鲜功能，是良好的煎药器具。

【不锈钢锅】具有传热快、耐酸碱、耐腐蚀、使用寿命长等特点，是现代多功能中药煎煮装置的基础。

【自动中药壶】现在市面有售的自动煎药壶，其设计有微型电脑监控自动煎药、防沸腾溢出、全自动保温、设有文火武火，除了可用于煎药，还可以用于烧开水、炖补品、煲汤等。其采用分体加热，电热装置设计在内胆之外，结构紧密，也是良好的煎药器具。但值得注意的是，煎好药之后，不应使用保温功能，应该及时倒出药液，防止药液回吸。（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞）