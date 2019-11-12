第十九届中国药师周发布《2019年中国药学会医院用药监测报告》
11月2日，第19届中国药师周大会在渝召开，会上发布了《2019年中国药学会医院用药监测报告》，分析了近5年来全国医院药品使用及趋势变化。
作为我国药学界重要的品牌活动之一，本届中国药师周大会由中国药学会主办，重庆医科大学、重庆药学会、中国药学会科技开发中心承办，重庆市药监局、重庆市科协支持。
此次发布的《2019年中国药学会医院用药监测报告》，以2014年至2019年上半年作为研究时段，共纳入全国926家医院作为抽样调查对象。调查结果显示，近5年来国内各级医院药品使用品种数略有下降，不同类别药品的品种数、金额、用量占比等指标均增速趋缓。
大会发布了备受业界关注的《2019年中国药学会医院用药监测报告》。该报告基于全国医药经济信息网网员医院报送的药品使用数据，运用统计学方法进行深度挖掘与科学分析形成，分析了年度医院药品使用及近5年趋势变化情况，可为相关政府部门政策制定、各级医疗机构药品使用管理及医药行业发展趋势研判提供科学数据支撑。
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