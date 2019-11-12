医生有自信，患者少受苦

美国达特茅斯学院的心理学家和大脑科学家发现，当主治医生抱有治疗成功的强烈意愿，并在面部表情中反映出这种信念时，患者体验到的疼痛较少，且治疗效果更好。

为考察社会互动关系对疾病治疗的影响，研究人员要求194名参试者分别模拟扮演医生或病人的角色进行一系列临床互动试验，以评估两种不同治疗方法对热痛的疗效。试验使用两种不同颜色的乳膏减轻热痛。研究人员引导“医生”相信其中一支乳膏的镇痛效果很好，而另一支只是安慰剂。但事实上，两支乳膏都是安慰剂，主要成分是凡士林。结果发现，当“医生”把他们相信有效的乳膏涂在“病人”手臂上时，“病人”报告的疼痛程度较低，反映疼痛的面部表情减少，皮肤的生理觉醒反应降低。

研究人员表示，“医生”们在涂抹疗效“不同”的乳膏时，面部表情也会不自觉地产生差异（比如以抬起眉毛、皱鼻子或撅起上唇等表情来暗示这种乳膏更有效）。这时，“医生”的态度对“患者”的治疗结果就会发生潜在的影响。该发现证实，微妙的社交互动关系也会影响到医术和疗效。在真正的临床环境中，如果医生看起来信心满满，并且极富同情心，患者可能更快痊愈。研究结论发表在《自然·人类行为》期刊上。（郭 亮）