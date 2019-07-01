全国特应性皮炎关爱日发布会暨患教义诊活动在渝举行

6月26日下午，“关注过敏 从皮肤开始” 全国特应性皮炎关爱日发布会暨患教义诊活动，在重庆医科大学附属儿童医院隆重举行。

特应性皮炎（简称AD）是临床上常见病、多发病，可并发过敏性鼻炎或哮喘等系统性疾病，婴儿和儿童是患病的主体，严重影响患者及家庭的生活质量，给家庭和社会带来较大的负担。

中国医师协会皮肤科医师分会会长李恒进教授表示，根据我国流行病学调查显示：特应性皮炎患病率逐年上升，发病率从1989年的0.5%，逐步上升到2014年的12.9%。另一方面，健康教育、科学护肤和规范管理的理念还很滞后，需亟待提升。为此中国医师协会皮肤科医师分会（CDA）将每年的6月26日定为“特应性皮炎关爱日”，以提升全社会对特应性皮炎的认识，促进管理水平的提高。

作为特应性皮炎关爱日的发起人，中国医师协会皮肤科医师分会过敏专业委员会主任委员郝飞教授表示，特应性皮炎患者往往伴有瘙痒，剧烈的瘙痒严重影响着患者的睡眠，儿童若长期因瘙痒导致睡眠不足，将可能影响生长发育。同时暴露的皮疹，也严重的影响着患者的生活、工作和社交的方方面面。另一方面，疾病带来的精神压抑，还会导致患者的自卑、脾气暴躁，甚至性格异常。除了对个人带来的影响，特应性皮炎还会给家庭带来直接或间接的经济负担，并带来巨大的精神负担。因此，希望通过特应性皮炎关爱日主题活动，能够促进特应性皮炎防治结合，增强患者、患者家属及医护人员规范管理特应性皮炎的意识，促进全社会关爱特应性皮炎患者。

发布会现场也有儿童患者的家长表示，孩子患有特应性皮炎多年，给全家都带来了较大的压力。尤其是到了孩子考试前期，压力导致病情尤其严重，作为家长也非常焦虑，担心会影响孩子考试成绩，也担心孩子心理负担过重。中国医师协会皮肤科医师分会儿童皮肤病专业委员会作为共同倡导者，主任委员王华教授对此表示，特应性皮炎通常在婴儿期发病，典型的进程是经过婴儿期、儿童期和青少年成人期。发病越早、病情越重，越容易迁移反复。因此，特应性皮炎要从娃娃抓起，早期干预，可以阻止向下一阶段发展。对于儿童特应性皮炎患者，皮肤屏障功能障碍是皮肤重要表现，因此需要积极做好保湿工作。另一方面，在进行必要的药物治疗时，家长还需要注意日常生活中的各种细节，衣食住行方方面面，都需要全家成员共同关注。

特应性皮炎患者不是一个单纯的皮肤疾病。超过50%的特应性皮炎患者有过哮喘或过敏性鼻炎史，称为特应性“长征”。皮肤是特应性长征的第一站，皮肤屏障功能障碍和皮肤过敏性炎症反复发作，是发生过敏性鼻炎和哮喘的重要基础。患有特应性皮炎的婴幼儿，如果不进行有效干预，随着年龄增长，大约60%会有鼻炎或哮喘并发的风险。陆军军医大学附属西南医院的宋志强教授发言称，特应性皮炎需要长期规范的管理，避免各种诱发或加重的因素。合理规范的药物治疗，维护皮肤的屏障功能，可以有效地阻断过敏性鼻炎和哮喘的发生。早期积极有效的治疗，对控制特应性“长征”的进程至关重要。

对于这一全国公益性活动，多家医药相关企业也积极参与。华邦制药市场总监边强表示，发布会后，将协助“特应性皮炎关爱日”活动在全国29个省份，约100家大型三甲医院、儿童医院、妇幼保健院，开展科普教育、门诊义诊、学术讲座等患教活动，将覆盖数千名特应性皮炎患者。

重庆儿童医院AD关爱日活动义诊现场

特应性疾病科普工作不是一蹴而就的，而是需要长期投入和坚持的，这也是“AD关爱日”公益活动所倡导的，只有医疗机构、医生、媒体及社会大众共同努力和持续投入，让更多的人了解特应性皮炎，正确对待和治疗疾病，才能为患者创造更好的治疗环境。