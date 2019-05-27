第十三届“5.25全国护肤日”在京正式启动

5月25日，第十三届“5.25全国护肤日”启动仪式暨主会场活动在北京大学百周年纪念讲堂举办。“5.25”谐音“我爱我”，“5.25全国护肤日”由中国医师协会皮肤科医师分会于2007年发起，其后规模和影响力不断扩大，中华医学会皮肤性病学分会、中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会、中国非公立医疗机构协会皮肤专业委员会、中国研究型医院学会皮肤科学专业委员会、中国医疗保健国际交流促进会皮肤科分会及中国整形美容协会皮肤美容分会先后加入成为共同主办单位，故而5.25护肤日已经成为皮肤科业内权威的、具有影响力的公众科普系列活动。

今年护肤日主题为“重视皮肤屏障，科学护肤”，启动仪式暨主会场活动由北京大学第一医院皮肤科承办。预计有近千家医院参与今年护肤日活动，5.25前后将开展千余场义诊、皮肤健康巡讲和宣讲，还将以资料发放、媒体访谈等多种形式积极为群众普及、传递健康护肤常识。

启动仪式

启动仪式由北京大学第一医院皮肤科主任李航教授主持。出席护肤日启动仪式暨主会场活动的嘉宾有北京大学党委副书记、北京大学医学部党委书记刘玉村教授，中国医师协会石丽英副秘书长，国家药品监督管理局科技和国际合作司毛振宾巡视员，国家药品监督管理局高级研修学院弓志军处长，中国健康教育中心李长宁主任，北京大学第一医院党委书记潘义生教授，北京大学第一医院院长刘新民教授。嘉宾代表发表了热情洋溢的致辞，鼓励全国皮肤科同道积极开展护肤日活动。

活动中，护肤日的主办单位代表——中国医师协会皮肤科医师分会会长李恒进教授，中国研究型医院学会皮肤科学专业委员会主任委员、中国医师协会皮肤科医师分会候任会长王刚教授，中华医学会皮肤性病学分会候任主任委员、中国医师协会皮肤科医师分会副会长高兴华教授，中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会主任委员顾军教授，以及活动承办单位代表北京大学第一医院李若瑜教授分别致辞。李恒进教授还专门就今年护肤日的特色进行了介绍。作为本届5.25护肤日主会场的重要活动，与会皮肤科专家一起向媒体发布了100篇优秀皮肤健康科普文章。

护肤日科普文章发布仪式

作为科普示范，赖维教授针对他与团队完成的“面膜类产品的选择与使用专家共识”进行了解读；何黎教授进行了“皮肤恣意享受明媚阳光的科学”主题演讲；李利教授详细介绍了“洗脸，你不知道的秘密”；朱学骏教授围绕“青春不再受“痘痘”困恼”发表主题演讲。活动最后，多家媒体参与了以“皮肤健康与慢病管理”为中心的访谈互动环节。

“健康从皮肤开始”也是“5.25全国护肤日”想要向公众传递的理念。中国医师协会皮肤科医师分会也将继续号召各协会、医院、企业、专家在全国继续开展系列护肤活动，将科学的护肤理念传递给全国群众。（权娟）