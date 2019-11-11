这种胸痛，竟用手法复位解决了

提到胸痛，很多人都会想起心脏病，而少部分人会往主动脉夹层、肺栓塞、胃食管反流等方向考虑。然而，郑州的孙女士的胸痛，却是胸椎出了问题。更神奇的是，医生用手法复位治疗两次后，胸痛再未复发。

胸痛频发却是胸椎出问题

前两年，郑州的孙女士因为胸痛多次急诊就医，可是，冠脉造影、心电图、心梗指标都是好好的，也没有胃食管反流的问题。

半年前，孙女士又一次出现胸痛，经人推荐，她立即找到郑州中医骨伤病医院治未病科陈志令主任。

在排除了主动脉夹层动脉瘤、气胸、急性肺栓塞及其他胸痛疾病之后，陈志令主任检查了孙女士的胸椎，结果发现：其胸2-3，4-5、10-11椎体棘突明显左右偏移，椎旁压痛明显。确诊为多发性胸椎小关节错位引起的心血管功能变化。

陈志令主任进行手法复位后，孙女士顿觉诸多不适症状消失，后又巩固治疗一次，一直未复发。

据陈志令主任介绍，支配心脏的交感神经来自上5对胸交感神经节的节后纤维，这些节后纤维的交感神经节位于脊柱两旁及肋头的前方，与胸椎小关节、肋椎关节部位邻近。当发生胸椎小关节错位较重，或同时合并有肋椎关节错位时，局部软组织因错位的损伤、肿胀或牵拉作用，刺激了相应节段邻近的交感神经节，即引起交感神经兴奋的系列表现：心慌、胸闷和心脏传导异常。

“临床发现，胸椎小关节错位引起的心脏异常症状者，几乎都发生在胸3-5椎小关节错位的患者。”陈志令说，这与患者解剖结构是密切联系的，也是胸椎小关节错位病中，只有15%的患者才发生心血管功能变化的主要原因。

这类胸椎病变容易被忽略

“胸椎小关节错位引起的心血管功能变化的患者，大多数年龄偏大病程较长，胸椎小关节错位的急性期（胸背痛和活动受限明显）已过，或已适应，故胸痛表现不明显，有的仅感胸背酸困及沉重不适。”陈志令主任说，胸椎小关节错位的病变容易被忽略，尤其是部分医生对胸椎小关节错位认识不足。因此，对不能用其他原因解释或按心脏病治疗无效的心慌、胸闷、气短、头昏等症状的患者应想到胸椎小关节错位。

陈志令主任说，一旦确诊为胸椎小关节错位引起的心血管功能变化表现，应及时采用手法复位治疗，心血管功能变化表现可随胸椎小关节错位纠正消失。

如何防止胸椎小关节错位？陈志令主任说，这就必须避免脊柱椎体的外伤、扭伤，或不正确体位导致的脊柱椎体小关节的错位，从而引起受累椎体发出的交感神经的分布区的内脏器官的种种临床表现。(记者 林辉 通讯员 周媛)