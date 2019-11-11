当心，这些症状暗示哮喘可能缠上孩子

资料显示，全球哮喘患者多达3亿人。据不完全统计，我国哮喘病人约有3000万，且哮喘发病率正呈上升趋势，儿童哮喘更是这个庞大队伍的主力军。据1990年、2000年两次全国儿童流行病学调查显示，10年间，我国儿童哮喘发病率上升了60%。秋冬季是呼吸道疾病的高发期，更是哮喘急性发作的高峰期。近日，中国哮喘联盟的多位专家纷纷撰文，就儿童哮喘的防治和以往被忽视的症状及病因进行分析，对家长们普遍关注的问题予以解答和指导。

专家指出，儿童哮喘是一种慢性疾病，一旦确诊后需要长期规范用药，延误治疗会影响孩子正常的生长发育。研究表明，未经正常控制的哮喘儿童，在成年后肺功能要比正常儿童降低20%左右。但经过规范治疗，绝大多数哮喘患儿可以正常生活，有一半多儿童哮喘在青春期后可明显好转或临床痊愈。

对于哮喘，很多家长认为离自己的孩子很远。但专家提醒，食物过敏、咳嗽久治不愈、过敏性鼻炎等一些被认为是儿童常见的疾病症状，一定要引起家长格外关注，它们往往也预示着哮喘已悄悄来到你的孩子身边。有调查发现，上呼吸道感染是哮喘急性发作的主要诱发因素，因此避免反复感冒也是哮喘控制的重要手段之一。对于儿童哮喘，家长一定要做到早发现、早确诊、早治疗、早预防。

哮喘有哪些典型症状？是否会遗传和传染？

■ 解析专家：安徽医科大学第一附属医院儿科医师 丁圣刚

哮喘是一种可逆的气道高反应性慢性气道炎症，是多在儿童期发病的多基因遗传倾向疾病。哮喘的遗传因素大于环境因素，但不会传染，家长不必担心。父母一方有过敏，下一代发生过敏机会为40%；父母双方有过敏，下一代发生过敏机会为80%。此外，如果家庭成员及其亲属患有过敏性疾病如过敏性鼻炎、皮肤过敏或食物、药物过敏等，也会增加后代患哮喘的可能性。

环境因素在哮喘发病中为外因，遗传与环境决定了哮喘的发病。家长可通过家族及本人是否具有哮喘病史，早期发现并积极治疗儿童哮喘；还可以通过控制环境、改善环境，来预防或减轻哮喘的发病，最大程度降低孩子哮喘的发生发展。

很多儿童哮喘发作时具有很典型的临床症状。但家长不了解就不能及时发现，也无法进行辨别。那么，儿童哮喘的临床症状有哪些？哮喘发作前有先兆症状如打喷嚏、流涕、咳嗽、胸闷等，如不及时处理，可因支气管收缩加重而出现喘息、气促、胸闷甚至呼吸困难发生而危及生命，假如出现以下临床表现或症状需要引起重视，如被迫采取坐位或呈端坐呼吸，三凹征明显、精神萎靡、口周紫绀等，均需要立即就医。

大多数未经过正规治疗的哮喘儿童处于慢性持续期，假如患儿夜间或清晨咳嗽、运动后咳嗽、反复咳嗽持续超过10天以上不易好转，总是感觉孩子嗓子里有呼呼的痰声，每到换季时特容易咳嗽，既往有湿疹及鼻炎情况等，均提示孩子可能患有哮喘，需要进行过敏原及肺功能检测，以期尽早进行抗哮喘治疗。

儿童哮喘如不及时治疗，一旦气道壁结构发生不可逆的损害，即气道重塑，将会影响其终生肺功能。而且，延误治疗常常会影响孩子的正常生长发育，在患病期间的儿童，他的呼吸只能勉强维持自己的呼吸却无法补充其他器官的氧气供应。有研究表明，未正常控制的哮喘儿童，在成年后肺功能要比正常儿童降低20%左右。

而经过长期规范的治疗，绝大多数哮喘患儿可以同其他儿童一样正常生活、玩耍，不影响上学和体育活动。更重要的是，有一半多的儿童哮喘在青春期后可以明显好转或临床痊愈，不需继续用药。因此对儿童哮喘一定要做到早发现、早确诊、早治疗、早预防。

儿童早期食物过敏，发生哮喘风险更高

■ 解析专家：上海交通大学医学院附属瑞金医院呼吸科医师 彭博 汤葳

在人群中，食物过敏患病率约为3.5%~8%， 其中儿童十分多见。食物过敏的主要表现为湿疹、呕吐、腹泻等。儿童食物过敏源常见有：鸡蛋、牛奶、花生或鱼类等。需要注意的是，除了经口摄入以外，吸入食物蛋白粉尘或气溶胶颗粒也是食物变应原常见的暴露途径，例如在家中烹制相应食物、带孩子去鱼类市场等。当孩子在上述情况中发生湿疹、咳嗽、呕吐等症状时，要考虑食物过敏的发生。

当孩子有食物过敏时，家长还应该高度警惕哮喘的发生。有研究表明，儿童早期出现食物过敏是今后发生哮喘的强预测因子，尤其是在2岁以前。与食物不过敏儿童相比，食物过敏儿童发生哮喘的风险更高，且常为重度哮喘。因此，儿童如果出现食物过敏，家长要在日常生活中仔细观察，如果孩子存在以下任何征象或症状，应高度怀疑哮喘：

1.频繁喘息发作，多于每月一次。

2.活动诱发的喘息或咳嗽。

3.咳嗽，尤其在夜间发生，而没有感染因素。

4.症状在接触以下物品或在下列情况下出现或加重：摄入或吸入某类食物、接触毛皮动物、化学气雾剂、气温变化、屋尘螨、药物、运动、花粉、呼吸道感染、烟雾、剧烈情绪变化等。

5.感冒反复地“发展到肺部”，或持续10天以上才恢复。

6.以上症状在服用哮喘治疗药物后缓解。

若孩子有以上症状发生，应避开致敏食物，并及时到医院呼吸科就诊，评估病情并制定有效的防治方案，寻求正规治疗。

预防哮喘发作，先要防住感冒

■ 解析专家：中日友好医院呼吸科博士 王瑞茵

全国流行病学调查发现，上呼吸道感染是哮喘急性发作的主要诱发因素。做好防护，避免反复感冒，是哮喘控制的重要手段之一。

感冒的发生与外界天气变化和自身的体质强弱均有关，常见原因有：

1.天气突变，冷热失常，加上病毒的传播，很容易引起感冒。感冒一年四季均会发生，但以晚秋到早春这段时间为一年的高发季节。另外季节反常也容易引起感冒的发生，如春时应暖而反寒，夏时应热而反冷，秋时应凉而反热，冬时应寒而反温。

2.生活起居不当，寒温失调。如更衣脱帽、贪凉露宿、冒风淋雨等，容易引起外邪的入侵。

3.过度劳累，耗伤体力，或体质虚弱。鼻、咽、气管和支气管防御功能减弱，尤其是哮喘患者，稍有不慎便易感受外邪而发病。

不同季节的感冒会有自身的特点，除了冬季多风寒和春季多风热的鉴别外，应根据不同季节的特点相应治疗，例如夏季祛暑湿，秋季清燥。

另外个人体质的差异也会造成感冒类型的不同，平时气短乏力，爱出汗者感冒后恢复较慢，治疗感冒的同时需注意补气养阴；肥胖或平时脾胃虚弱者，感冒后容易挟湿，不注重补脾祛湿的话，病情容易缠绵难愈。

由于感冒的诱发多与受凉有关，当天气发生突变时，要及时更换衣被，注意保暖，以防感冒。另外在天气突变后的一两天内，尽可能少去公共场所，以防被传染流感。平时应该加强体育锻炼，增强体质和免疫力，增强适应环境的能力。

打喷嚏流鼻涕仅是鼻炎吗？四成鼻炎患者会发展成哮喘

■ 解析专家：安徽医科大学第一附属医院儿科医师

丁圣刚

中国过敏性鼻炎人群发病率为6.32%，每10位患有哮喘的病人中，就有8位有过敏性鼻炎，其中约40%鼻炎患者最终发展成为哮喘。

过敏性鼻炎又称变应性鼻炎，分为常年和季节性，表现为夜间鼻塞、晨起打喷嚏、流清水样鼻涕，鼻痒难忍，会严重影响孩子的睡眠、学习和生活，相当一部分过敏性鼻炎伴有或可发展成支气管哮喘，即所谓的“同一个气道、同一个病”。

鼻炎与哮喘的病症发生部位不同，但鼻部与支气管属于同一气道，发病机理是一致的。约有60%~80%的哮喘患者伴随有鼻炎症状，40%的儿童鼻炎患者会在10年内发展成哮喘。因此，临床上鼻炎与哮喘属于同一种疾病，家长不应忽视儿童鼻炎，积极防治非常重要。

长期用激素治疗哮喘，会影响孩子身高吗？

■ 解析专家：广东省佛山市三水区欣华医院医师 黄倩文

现在儿童哮喘规范治疗，大多采用以糖皮质激素药物和舒张支气管的药物为主的吸入性药物，ICS（吸入型糖皮质激素）就是哮喘长期控制的首选药物，通常需要长期、规范使用，这样才能达到良好的控制作用。

对于学龄期轻度~中度持续哮喘儿童，有研究发现，ICS呈剂量依赖的生长受限。但是一些研究发现，儿童ICS使用并不会影响最终身高。

每个儿童的生长速度不同，短期评估并不能预测成人时的身高。与严重哮喘带来的风险相比，激素对身高影响的作用较小。也许从短期来看，ICS的使用可能会对身高有一些负影响，但并不是渐进性或累积性的；也就是说，从儿童整个生长发育来看，没有证据显示ICS会影响儿童的最终身高。而且这些药物的剂量要远小于口服剂量，且直接进入肺部，所以副作用极小，完全不用担心药物会对孩子有所影响。当然如何用药一定要听专科医生的指导，不要盲目用药或加大剂量。

咳嗽为何久治不愈？或是咳嗽变异性哮喘

■ 解析专家：安徽医科大学第一附属医院儿科医师 丁圣刚

儿童感冒发烧，大部分症状已好转，仅咳嗽久治不愈，这时家长要注意了，孩子可能患上了咳嗽变异性哮喘。临床发现，30%以上的儿童干咳与咳嗽变异性哮喘有关。

什么是咳嗽变异性哮喘？咳嗽变异性哮喘，俗称过敏性咳嗽，是指以慢性咳嗽为主要或唯一临床表现的一种特殊类型哮喘，其实为哮喘前表现。主要表现为长期干咳，早晚明显，运动后加重，抗生素治疗无效。

如何诊断咳嗽变异性哮喘？咳嗽变异性哮喘临床上几乎没有任何喘息或呼吸困难症状，以长期反复发作性干咳为主要表现。目前来说诊断该病主要依据有：

1.无明显诱因持续性咳嗽或反复发作达1个月以上。

2.可由运动、冷空气及上呼吸道感染等诱发其加重。

3.组胺或乙酰胆碱激发试验阳性。

4.抗生素和止咳药均无效，用支气管解痉药或皮质类固醇类药物治疗有效。

5.有个人过敏史或家族过敏史，变应原检查阳性。

6.肺功能检查确认有气道高反应性，既往无食管反流史和慢性支气管炎病史。

因此，当父母发现儿童出现咳嗽久治不愈的症状，千万不能忽视，可能孩子已经患上了咳嗽变异性哮喘，需及时就医确诊，经过规范治疗，是可以有效控制和治愈的。