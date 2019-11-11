更年期多按摩双腿可防下肢衰老

女性到了更年期，由于雌激素减少，特别是在停经后5年，每年会流失3%~5%的骨密度，5年下来可能会减少25%的骨密度，因此可能会有骨质疏松问题。像腰酸背痛，就是骨质疏松症最早出现的症状，常局限某部位，后来可能散布全身。

对更年期停经或卵巢切除的女性来说，骨质疏松问题主要与雌激素合成量突然减少有关，此时女性体内破骨细胞活性增强，造骨细胞活性减弱，合成骨量减少。西医常常建议要补充大豆异黄酮或雌激素，而黄豆也富含蛋白质与雌激素，对预防骨质疏松有帮助。

中医认为肾主骨，肾气的营养来自脾胃，在脾胃完成食物消化后，大肠从残渣中吸取水及钙等盐类物质，藉由身体的运作才有办法进入骨髓增加骨质，所以调节脾胃机能与肾气强化，都将有助于骨质的增强。

更年期女性，在平时可以多按摩双腿，因为双腿上部有脾经、胃经、肾经，可促使气血疏通，改善下肢循环；按足心之涌泉穴，可滋肾水，降阴火之功能，并能舒解安神。在按摩前后，如果用温度约38°C～40°C的温水泡脚15分钟，就有利于调畅周身血气，具有防止下肢衰老的功效。