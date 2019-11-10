驻马店市老年病医学年会暨心健康公益行动计划驻马店站项目启动

11月3日，由驻马店市中心医院主办的“驻马店市老年病医学年会暨心健康公益行动计划驻马店站启动会”在该市召开。

据了解，“心健康公益行动”是由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力生物医药股份有限公司共同发起， 2018年10月17日在北京正式启动，河南省于2019年3月9日在郑州启动，驻马店站是河南省的第4个地市级启动会。

此活动旨在推动心血管病防治工作在全国基层落地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，提升基层诊疗水平，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、保健、救治科普知识。8个月时间里在河南迅速落地开花，现在下沉活动已覆盖了31个县级市场，共授予331位医生心健康大使，培训医生3561名，挽救1223名患者，使河南省急性心肌梗死救治的死亡率由5.6%降低到3.59%，得到各级医护人员与患者的一致好评！

新乡医学院第一附属医院赵国安教授，河南省人民医院楚英杰教授，河南省老年病学会主任委员、河南省人民医院老年病科主任黄改荣教授，市中心医院副院长张勇刚莅临会议。来自全市心内、神内、内分泌、急诊等老年医学相关专业的300余名专家参加了会议。会议由驻马店市中心医院心内三科主任丁水印主持。

会上，驻马店市中心医院副院长张勇刚、河南省人民医院老年病科主任黄改荣教授分别致辞。随后，与会领导共同触动启动仪，宣布市老年病学年会暨心健康公益行动计划驻马店站项目启动。与会领导为来自驻马店市及县级共14家医疗单位的14名医务工作者授予“心健康公益大使”，并颁发聘书。

最后，来自河南省人民医院楚英杰教授，河南省人民医院黄改荣教授，新乡医学院第一附属医院赵国安教授，郑州大学第一附属医院杨伟民教授，河南省人民医院雷志丹教授，新乡医学院第一附属医院索新华教授，驻马店市中心医院李新春主任等老年医学相关方面的知名专家进行了学术讲座，并与参会人员进行了学术交流。

本次大会授予的“心健康公益大使”，驻马店市中心医院心内三科主任丁水印介绍说，随着人口老龄化高峰的即将到来，老年性疾病的发病率也在逐年增加，防治老年性疾病刻不容缓。作为“心健康公益大使”的一员，在今后的工作中，要切实加强基层社区医生的培训和老年病病人的健康宣教，推动老年病建设和慢病管理.工作，为驻马店市老年性疾病的防治做出贡献，造福天中百姓。