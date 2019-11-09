李楚源：以科技创新为支撑、与大湾区建设相融合 推动中药现代化、国际化

11月7日，以“创新，共建美好未来”为主题的《财富》全球科技论坛在广州开幕。对于广药集团，这已是第三度作为合作伙伴来参与此次科技盛会。广药集团董事长、党委书记李楚源表示，以科技创新实现人类健康，推动美好生活，是我们的共同愿景。广药将继续通过创新优势推动中医中药国际标准的制定，推动中医药现代化、产业化和国际化。

加速科研国际化 跑出科技创新加速度

“财富的由来离不开科技。生物医药的发展更需要‘芯片式’科研战略”。李楚源认为，药物的研发从动物到人体是目前的一个路径，现在我们很多产业发展没有新亮点，导致很多技术没办法落地，没有办法延伸推广。

本次论坛上，国家科技资源共享服务平台——广药研究总院“犬类实验动物资源库”正式揭牌，这是个与国家重点实验室平级的科研平台，也是李楚源谈到的“芯片式”战略的一个典型代表。

谈及与国家重点实验室的合作，资料显示2007年，钟南山院士与广药旗下白云山和黄携手共建了“呼吸疾病国家重点实验室”，正式拉开了白云山板蓝根颗粒抗病毒作用机理研究的序幕。

李楚源介绍说，在科技方面，广药这些年一直在打造时尚中药，化学药的仿创药、生物医药并举。“比如时尚中药，就是要用现代的技术，打造一些老百姓需要的产品，像防治老年痴呆症的白云山复方丹参片这些比较急需的药物。”

如今，广药集团拥有20位国医大师和百名博士后团队，9个国家级研究平台，2个博士后工作站等，人才资源和科研实力可谓基础坚实。

记者了解到，近年，广药集团频频亮相达沃斯论坛、博鳌论坛、《财富》全球论坛等国际会议，通过对话与交流，扩大了朋友圈。以白云山板蓝根为例，其正加快国际化步伐，而阵容强大的科研军团也正是其背后的有力支撑。

“广药积极推动研发模式创新，打造‘没有围墙的科研平台’，构建三级科研平台，白云山板蓝根在与钟南山院士团队的科研合作中收获了丰硕的创新成果。”李楚源表示，我们的目标是通过科技创新提升企业竞争力，通过科研投入创新研发更多的新药，提升老百姓的医疗水平和健康水平，降低医疗费用。

据悉，通过与《财富》全球论坛以及科技论坛等的合作，广药先后与百特、默克、梯瓦等跨国企业达成合作意向。在本次为期两天的会议中，人工智能、5G、大数据、云计算、医疗健康等都是热点议题，李楚源认为，要把握世界科技前沿的脉搏，通过沟通交流，碰撞火花，推进中医中药创新。

扎根大湾区 抢占中药二次开发高地

“粤港澳大湾区有很多优势，它是国际四个湾区中人口最多的，还有政策优势，产业基础优势等。粤港澳大湾区还是世界长寿之区，因为很重视医药健康产业发展，当地居民素有药膳、煲汤的生活习惯，中医药发展比较有特色。”李楚源称。

如今，集科技创新高地、资源集聚高地、政策先行高地的粤港澳大湾区的环境更是为广药集团国际化发展带来新的战略机遇。

据悉，广药集团国际总部预计下个月在澳门挂牌成立。在珠海横琴，广药首期布局了四个项目，还有包括科研、产业、服务等的9个项目要落地。广药正在积极融入粤港澳大湾区建设，透过粤港澳进一步加速国际化步伐。

对于在澳门成立国际总部，李楚源解释说：“我们充分利用澳门地区的优势，包括中医药的立法，加快中医药的审批的优势，进一步推动中医药的发展。因为澳门产业相对比较单一，医药健康产业茁壮发展是政府欢迎、重视和支持的。我们也将把广药集团国际总部落户澳门，推动医药健康产业发展成为澳门新的产业支柱，为促进澳门持续的健康稳定发展作出努力。”

其实，早在2010年，广药旗下白云山和黄与钟南山院士团队、澳门科技大学成立“粤澳呼吸道病原体联合研究中心”，对白云山板蓝根进行进一步挖掘和研究。2016年，粤港澳中药板蓝根研究论坛在广州举办，通过学术研讨的形式，粤港澳三地专家学者讨论分享中药板蓝根在呼吸疾病中的最新研究成果，提升板蓝根在呼吸疾病中的研究水平，推动板蓝根产业做大做强。此外，广药集团还牵手诺贝尔奖得主穆拉德博士合作开展《白云山复方丹参片防治老年痴呆的作用机理研究》科研项目。

“广药集团历史底蕴深厚，旗下中华老字号有12个、超过百年历史的有一百个。最长寿的陈李济成立于1600年，王老吉、白云山、潘高寿更是家喻户晓。粤港澳大湾区规划的推进落实，将会加快我们产业的现代化与国际化。”李楚源说。

中医药文化先行 为世界健康问题贡献智慧

“我们一直在推动中医药走出去。去年，在纽约成立王老吉博物馆，今年又在日本东京启动了王老吉博物馆的建设。今年5月，在奥克兰又设立了王老吉奖学金、神农草堂中医药传播中心等等，这些文化的国际化举措，也可以带动产业国际化。”在中医药走出去方面，李楚源认为文化的多元传播和产品质量疗效的提升一定要齐头并进。

除了文化的国际化，广药还有科技的国际化、人才的国际化、产业的国际化等等。“今年，我们也引进诺贝尔奖获得者兰迪·谢克曼教授，准备跟他合作成立实验室。”李楚源称。

如今，广药集团产业链已经比较齐全，既打造时尚中药，还大力发展化学药、生物医药、商业物流等产业，全方位推进生物医药研发、生产、销售，同时完善医药配送服务链条，拥有自己的医疗板块，养生平台，医疗器械业务等等。

在国家健康战略由“以治病为中心”向“以健康为中心”转变的背景之下，李楚源认为，广药的健康方案的核心内容就是“中西医并重，发挥中医药治未病的特色优势。”

“比如‘比格犬’基地促进西药研发，时尚中药代表王老吉国际标准的发布，广药汉方灵芝孢子油商务标准的发布，还有白云山矿泉水，神农草堂中药文化展等等，这些都是希望促进世界对中医药文化方面的认可，坚持中西医并重，发挥中药特色优势。通过对整个健康产业链，全周期的研究、服务，为世界提供一个广药特色的健康方案。”李楚源表示。