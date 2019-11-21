流感季板蓝根药材“坐地起价”？捂货惜售或“砸脚”

日前，国家卫健委表示：11月中下旬开始，流感活动将逐步增强！我国南北均进入防病一级战备状态，而广州日报全媒体记者却了解得知——一方面，近日板蓝根药材原料价格应声而涨，原料从之前的9.65元/公斤飙涨到现在16元/公斤，“囤货”以便待价而沽现象开始涌现；另一方面，终端市场的确“供需两旺”，市民并无囤货必要。

板蓝根囤货期待价格“飞天”很难

记者从药材市场了解得知，今年适逢板蓝根“小年”，源头的确有减种、减产现象，随着板蓝根产新进入中期而流感进入发病高峰，我国几大主产区板蓝根价格一路走高，甚至有个别从业者市场价直接喊出15元~18元/公斤的高价，由此导致部分行业外资金急速进场，100、200吨地开始“押宝”压货。

尽管近期板蓝根产地和市场呈现一派交易活跃景象，但行业人士仍建议经销商理性对待、不要盲目“囤货”。“板蓝根属于大宗药材品种，适应性强、对种植环境要求不高，我国各地均有栽培。再加上它生产周期短、生产恢复快、亩产量高，生产周期只有5~6个月，一般亩产150~200公斤，在如此高产能之下，就算偶有减产，也短期可以恢复，所以过往每次涨价周期持续时间都不长。”其表示。

该业内人士分析认为，价格一路飙涨对生产板蓝根颗粒的小厂家来说影响很大，可能会导致一大批小厂家亏损停产，此外，部分制药企业可能会限产保利润，这或意味着生产终端对板蓝根原料的需求也将相应降低。

虽说板蓝根产新涨价基本是共识，但目前快速上涨的行情已超出多年从业人员的预料。业内人士称，本轮涨价资本炒作的成分占了大部分因素，当价格走势到了一个分水岭后就会平稳下来，外行跟风者很可能会“玩砸”，并不是所有药物都有“炒一把”就走的操作空间。业内人士分析认为，实际上，多年市场调节之下，我国的板蓝根合理价格基本保持在9~11元/公斤左右波动，在此价格区间基本可以实现药农收益合理、厂家成本可控、市场走动较好。

市面“供需两旺”，“流感季”市民无须囤货

昨日晚上，记者走访位于广州海珠、白云区的多家连锁药店发现，板蓝根颗粒已经拥有了自己“专属”的货架，且货品十分充足。店员告诉记者：随着流感多发外加天气降温，近期抗病毒药物销量猛增，但从未出现断货现象。据了解，虽然我国南北方板蓝根销售均已进入旺季，但市民无需“囤货”。全国最大的板蓝根颗粒生产厂家——广州白云山和记黄埔中药有限公司透露，白云山板蓝根市场供货量充足，市民无需抢购。

对于市面上价格参差不齐的板蓝根颗粒，市民该如何选购？有关专家也呼吁市民在选购板蓝根时，尽量选择大品牌。因为板蓝根颗粒需按照中国药品标准的规定投料板蓝根，小厂家的板蓝根颗粒零售价较低，毛利率不高加上原材料的成本上涨压力，一些小厂家为了不亏本或保证利润，担心会出现“以次充好”或药材含量不达标的状况，比如以往出现的不良企业稀释药剂，制造出有效成分不达标的劣药等，也曾有企业在边角料上做文章，例如选料上，用更便宜的次一等货。

此外，在近日召开的华夏院士论坛上，中国工程院院士钟南山透露了其团队与白云山和黄正在进行的板蓝根“二次开发”项目进展并提到：动物实验已经证明，正在研发的新版板蓝根其效果比之前强五六倍。

广州日报全媒体文字记者 涂端玉

广州日报全媒体图片记者 李波

广州日报全媒体编辑 叶瑞兰