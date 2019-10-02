广药集团李楚源阅兵观礼：感恩和奋斗是最大感受

庆祝中华人民共和国成立70周年大会于10月1日在京隆重举行，广药集团党委书记、董事长李楚源作为全国劳动模范代表受邀参加现场观礼。谈及受邀观礼的感受，李楚源坦言“个人成长与祖国的繁荣富强密不可分，此时此刻，感恩和奋斗就是最大的感受。”

作为改革开放浪潮中成长起来的企业家，李楚源于2010年被评为全国劳动模范、2017中国十大经济年度人物、全国优秀企业家、“中国双拥”年度人物等，前不久还荣获了“庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章”。

新中国成立初期，国内医药产业基础薄弱。70年乘风破浪，中国医药产业已经从“缺医少药”迈向“制药强国”。广药集团与新中国医药产业同行，从建国初期一个规模较小、发展较为分散且偏安岭南的医药企业，乘着改革开放的春风，发展成大型制药工业企业集团。

“我从普通的技术员、销售员、销售科长、总经理助理、副总经理……一步步干起，今年是我在广药集团工作的第32个年头。”李楚源见证并参与了中国医药产业繁荣发展的重要阶段。历经70年的发展，广药集团已拥有上市公司“广州白云山医药集团股份有限公司”（香港H股、上海A股上市）及30家成员企业，其中有12家中华老字号企业、10家百年企业、12家获得中华老字号认证的企业，还有“何济公”和“健民连锁”，拥有国家级非物质文化遗产6件，拥有中国驰名商标10件。

在李楚源眼中，广药集团70年的发展路径，身上的“红色烙印”始终是集团砥砺奋进的光荣底色。长期以来，广药集团紧跟国家发展政策、立足健康事业发展大局，实现高质量发展，已连续八年蝉联“中国制药工业百强榜”第一位；在中国企业500强排名中位列160位；在广东创新500强中位列广州企业第一；集团于2017年成功挤身“千亿俱乐部”，成为中国医药健康产业发展的参与者、见证者与贡献者。

中药现代化与中药国际化是我国中药行业的两大长期战略任务。李楚源指出，“我国中医药要走出去，要以文化先行，广药旗下的王老吉计划再全球建立56个凉茶博物馆，为响应国家一带一路的战略部署，广药正在积极争取参与到30个中医药海外中心的建设当中。在中药国际化战略层面，广药集团有机结合‘时尚中药’与“中药四化’——现代化、国际化、科普化、大众化，为中医药走向世界提供广药方案。”

“一直以来，广药集团遵循‘同心济世，长发其祥’的企业理念，致力于提高人类的健康水平，降低大家的医疗费用，坚持做好药，做老百姓用得起、信赖的好药。” 李楚源表示，广药集团一直与国家发展战略同频共振，与时代一脉相承，在把好质量生命线的基础上，不断以创新提升产品力和品牌力，以文化赋能产品。

谈及广药集团取得的成绩，李楚源感慨良多，“我个人的成长发展，得益于我处于一个崇尚奋斗、鼓励奋斗的时代，一个处于大发展时期、有着大机遇的时代。没有中国的强大，就没有广药集团的发展，也没有我个人的成长，感恩伟大的祖国，感恩党和国家的培养。”