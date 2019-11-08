美国《应用生理学杂志》近期刊登一项新研究称，进行长时间运动前食用土豆可维持血糖水平，有效提高运动能力。

美国伊利诺伊大学运动生理学和社区健康教授尼古拉斯·伯德博士及其研究小组对12名身体健康、热爱运动的参试者进行试验。这些参试者接受专业训练多年，平均每周骑自行车267公里。研究人员在120分钟自行车计时挑战赛开始之前，对参试者进行24小时饮食标准化限定。参试者被随机分为三组，分别摄入碳水化合物凝胶、从土豆中摄入等量的碳水化合物和只喝水。在整个运动过程中，研究人员测量了参试者的血糖、核心体温、运动强度、胃排空、胃肠道症状及血液中的乳酸（剧烈运动的代谢物）浓度。结果发现，相较于只喝水的参试者，摄入推荐量约为60克/小时的土豆或凝胶以获取碳水化合物的参试者，血糖浓度上升的幅度和心率增加的幅度相似，两组人的比赛速度相对更快，成绩更好，且表现未见明显差异。

尼古拉斯·伯德博士对此表示，新研究表明，以土豆替代碳水化合物凝胶产品，既可显著提高运动成绩，也更加安全。

（方文革）