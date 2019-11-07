安徽读者白女士问：我父亲今年87岁，胃癌晚期，所有治疗手段都用上了，情况不是很好，现在最大的问题是疼痛，医生建议用吗啡。请问这会导致成瘾吗？是不是一旦用上就不能停？

重庆大学附属肿瘤医院肿瘤内科副主任医师马惠文解答：癌性疼痛是由癌症直接或间接引起的疼痛，是癌症患者最常见的伴随症状，其治疗已成为癌症治疗的一个重要组成部分。

不少人认为服用止痛药物会成瘾，因为对成瘾的惧怕而拒绝服用止痛药或不按医嘱服药。实际上，阿片类药物在规范使用的情况下，出现成瘾是极为罕见的。特别是吗啡的口服控释片剂，用药后在人体内缓慢有序地释放，血药浓度平稳，不出现波峰波谷现象，不产生欣快感，可有效克服心理依赖的风险，基本不会出现成瘾问题。

另外有些患者认为一旦开始用药，就不能停药，并且会不断增加止痛药的强度，最后导致无药可用。在医疗实践中，只要癌症患者疼痛的病因得到控制或者消除，就可以停用阿片类阵痛药物。

当吗啡的日用量为30~60毫克时，立即停药一般不会出现意外。对长期大剂量用药的患者逐渐减量停药也不会出现问题。▲