肾损害到啥程度了
北京读者黄女士问：我今年67岁，患糖尿病、高血压20年了，血糖和血压控制都不错。去年11月检查微量白蛋白、尿免疫球蛋白、尿α1-微球蛋白分别为4.56毫克/升、1.45毫克/升和0.29毫克/升；今年8月复查三项指标为3.29、1.89和0.66。今年1月测24小时蛋白尿为27毫克/24小时。请问我是否属于肾脏初步受损阶段？如何确定损伤程度？
北京大学第一医院肾内科副主任医师刘莉解答：您同时患有糖尿病和高血压，属于慢性肾脏病的高危人群。对于肾脏功能的完整评判，除了尿微量白蛋白，还需要更多参数，如血肌酐、尿素氮、尿微量白蛋白/尿肌酐比值、尿沉渣显微镜检查结果、肾脏影像学检查结果、血和尿渗透压的测定、尿酸化功能的检查等等。
目前国际公认、指南推荐的慢性肾脏病的定义是，各种原因引起的慢性肾脏结构和功能障碍（肾脏损害病史大于3个月），包括肾小球滤过率正常和不正常的病理损伤、血液或尿液成分异常，及影像学检查异常，或不明原因肾小球滤过率下降（<60毫升/分钟·1.73米2）超过3个月，即为慢性肾脏病。
简言之，还需要尿常规、血肌酐（须参考性别和年龄，以估算肾小球滤过率）和肾脏超声的结果，才能准确评估。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn