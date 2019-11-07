北京读者黄女士问：我今年67岁，患糖尿病、高血压20年了，血糖和血压控制都不错。去年11月检查微量白蛋白、尿免疫球蛋白、尿α1-微球蛋白分别为4.56毫克/升、1.45毫克/升和0.29毫克/升；今年8月复查三项指标为3.29、1.89和0.66。今年1月测24小时蛋白尿为27毫克/24小时。请问我是否属于肾脏初步受损阶段？如何确定损伤程度？

北京大学第一医院肾内科副主任医师刘莉解答：您同时患有糖尿病和高血压，属于慢性肾脏病的高危人群。对于肾脏功能的完整评判，除了尿微量白蛋白，还需要更多参数，如血肌酐、尿素氮、尿微量白蛋白/尿肌酐比值、尿沉渣显微镜检查结果、肾脏影像学检查结果、血和尿渗透压的测定、尿酸化功能的检查等等。

目前国际公认、指南推荐的慢性肾脏病的定义是，各种原因引起的慢性肾脏结构和功能障碍（肾脏损害病史大于3个月），包括肾小球滤过率正常和不正常的病理损伤、血液或尿液成分异常，及影像学检查异常，或不明原因肾小球滤过率下降（<60毫升/分钟·1.73米2）超过3个月，即为慢性肾脏病。

简言之，还需要尿常规、血肌酐（须参考性别和年龄，以估算肾小球滤过率）和肾脏超声的结果，才能准确评估。